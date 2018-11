Radoičić: Hteli su da me likvidiraju

KOSOVSKA MITROVICA – Hteli su da me likvidiraju, rekao je danas potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić u prvoj izjavi za javnost posle pokušaja njegovog hapšenja i otmice u stanu u kom živi u Kosovskoj Mitrovici.

U izjavi za javnost u kojoj zaključuje „odavde nema nazad“, Radoičić kaže:

„Došli su kod mene u stan, gde živim sa ženom i malom decom, sa armijom do zuba naoružanih ljudi, sa samo jednim ciljem – da me ubiju. I za to sam dobio jasne dokaze.“

(Tanjug)