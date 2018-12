Radosavljević: Sa ubistvom braće Bitići nemam nikakve veze

Nekadašnji komandant Žandarmerije Goran Radosavljević Guri izjavio je da sa ubistvom braće Bitići, zbog kojeg su mu Sjedinjene Američke Države zabranile ulaz u tu zemlju, „nema nikakve veze“ i da je do sada nekoliko puta davao izjave povodom tog slučaja.

Američki Stejt department objavio je da je Radosavljeviću zabranjen ulaz u SAD zbog „umešanosti u grubo kršenje ljudskih prava i postojanja kredibilnih dokaza da je umešan u ubistvo trojice braće Bitići“ tokom sukoba na Kosovu 1999. godine.

„Ako misle da sam kriv, to je njihov stav, ali ne razumem zašto im smetaju moja supruga i ćerka i zašto im objavljuju imena“, rekao je Radosavljević za današnje Večernje novosti, jer je ulazak u Ameriku zabranjen i njegovoj supruzi Svetlani i ćerki Ani.

On je rekao da SAD tom odlukom njegovu porodicu dovode u opasnost, i to zbog nečeg za šta ni sam nije kriv, a pogotovo ne one.

„Moja Ana je 1999. imala 15 godina. Kome je ona kriva“, rekao je Radosavljević i dodao da je to „nedopustiv pritisak“ na njegovu porodicu.

Radosavljević je tokom NATO bombardovanja 1999. godine bio jedan od starešina u Posebnim jedinicama policije, na čije je čelo postavljen posle 5. oktobra 2000. Razrešen je te dužnosti u avgustu 2004, navode Večernje novosti.

Rešavanje slučaja Ilaja, Argona i Mehmeta Bitićija, američkih državljana albanskog porekla, jedan je od zahteva američke administracije vlastima u Srbiji u popslednjih 20 godina.

Braća Bitići, pripadnici Oslobodilačke vojske kosova, uhapšena su na administrativnoj granici Srbije i Kosova, a policija ih je zbog krja zakona o kretanju boravka stranaca odvela u Kuršumliju gde im je sudija za prekršaje odredio kaznu od 15 dana zatvora.

Tri dana pre isteka zatvorske kazne, u julu 1999. pušteni su iz prokupačkog zatvora i navodno odvedeni u bazu SAJ kod Petrovog Sela. Njihova tela nadjena su 2001. godine u jednoj od dve masovne grobnice u tom mestu.

