Radosavljević: Vučić preti ratom i 'Olujom' da bi sakrio prodaju zemlje

Glavni urednik RTV Mir iz Leposavića, Nenad Radosavljević izjavio je danas da Srbi sa severa Kosova još nisu shvatili posledice odluke kosovske vlade o zabrani ličnih dokumenata iz Srbije i srpskim registarskim tablicama, ali da će se uskoro probuditi iz „hipnoze laži i prevara“ kojima ih je vlast iz Beograda obmanjivala deset i više godina.

Radosavljević je u intervjuu agenciji Beta kazao da je Srbe južno od Ibra vlast države Srbije odavno napustila i zaboravila, a da sada svoju „nesreću“ mogu da podele i s braćom na severu Kosova.

„Srbi na severu još nisu shvatili o čemu se radi, ali će se danas probuditi iz hipnoze laži i prevara kojima ih je vlast iz Beograda obmanjivala deset i više godina. Vlast nad Srbima na Kosovu, u obliku Srpske liste, sada smišlja kako da narodu prikažu da je neko drugi kriv, da su oni radili dobro, ali eto, da su svi pokvareni, ali da su oni na vlasti nad Srbima i dalje neophodni bez obzira što ništa nisu uradili i ne znaju da urade. A pošto su sebe odavno zbrinuli u Srbiji to ih se i ne tiče“, ocenio je novinar.

Na pitanje kako ocenjuje izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da prištinske vlasti u septembru planiraju opšti napad na sever Kosova i da im je cilj nova „Oluja“, Radosavljević je kazao da je ta izjava neodgovorna i na nivou „šalabajzera s beogradskog asfalta“.

Dodao je da u potrazi za spoljnim i svakakvim drugim neprijateljima kao i kataklizmama, Vučić se odlučio za rat kako bi perfidno skrenuo pažnju s toga što je uništio industriju privredu i poljoprivredu, prodao zemlju i rudna bogatstva, kriminalizovao državu, predao deo teritorije, opljačkao sve što se opljačkati moglo i osiromašio narod.

„To je cilj njegove izjave i celokupnog jučerašnjeg nastupa kao i da sebe abolira od svega što neminovno dolazi kao posledica toga što je činio ili nije činio, a to ćemo osetiti kroz inflaciju i poskupljenja energenata i hrane na jesen“, istakao je on.

Komentarišući izjavu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića da je odlukom o ličnim kartama i tablicama, Aljbin Kurti najotvorenije zapretio ratom Srbima na Kosovu i Metohiji, Radosavljević kaže da bi Petković trebalo da objasni kako to tablice i lična dokumenta dovode do rata.

„Petković je dužan da objasni, ali pred sudovima u budućnosti, šta je on radio da do problema ne dodje i kako je obmanjivao narod da je sve kako treba i da smo svaki put posle njegovih ‘diplomatskih pobeda’ u pregovorima s Prištinom u stvarnosti doživljavali teške poraze. Ova njegova izjava ukazuje da on i njegov šef imaju nameru da s ucenjenim narodom koji su izmanipulisali, izazovu incidente gde bi nezadovoljstvo naroda ovim odlukama Prištine iskoristili kao oružje za eskalaciju problema koja bi ukrila njihovu odgovornost za sve novonastale probleme od energetike do tablica i ličnih dokumenata“, naglasio je Radosavljević.

Na pitanje može li na Kosovu da zaista dodje do nove „Oluje“ ili rata, glavni urednik RTV Mir je rekao da na Kosovu neće doći do rata, oluja i uopšte nasilja, „ne zbog toga što srpskom establišmentu, zarad sebičnih ličnih interesa opstanka na vlasti ne bi odgovaralo, već zato što NATO u postojećim okolnostima poraza u Ukrajini ne bi smeo da u još jednom slučaju ugrozi smisao svog deklarativnog postojanja“.

Upitan da li su i koliku korist imali Srbi na KiM od sprovodjenja Briselskog sporazuma, Radosavljević je kazao da je od koristi bilo to što je integrisana policija koja ovlašćeno nosi oružje i spremna je da u kritičnom trenutku zaštiti narod od svakakvih eventualnosti, „što primaju plate kojima hrane svoju decu i obezbedjuju egzistenciju porodicama i što su im dostupne informacije u smislu zaštite sunarodnika“.

„Ostalo iz sporazuma je nažalost ili na štetu ili bez efekta na rešavanje životnih problema Srba na Kosovu“, ocenio je on.

Na pitanje koje su u poslednjih 10 godina najveće greške političkih vlasti u Beogradu prema Kosovu i Metohiji, Radosavljević je rekao da nažalost nema neke koristi od delovanja vlasti iz Beograda za poslednjih 10 godina, „ali zato ima velike štete koje je učinila“.

„Prvo je produbljivala jaz izmedju zajednica svojom retorikom i neodmerenim kvazipatriotskim izjavama i time, inače slabu srpsku zajednicu, pretvorila u objekat mržnje većinske zajednice bez mogućnosti pomirenja i izgradnje tolerancije i suživota. Takodje je vlast iz Beograda imenovanjem stražara iz svojih redova ugurala Srbe u svojevrstan logor u kome narod može samo da preživljava i da na izborima glasa za nametnute stražare, sve najgore ljude, karakterno i moralno, i ništa više“, objasnio je on.

Dodao je da pozitivnih odluka vlasti iz Beograda nema.

„Pozitivnih odluka nema. Pozitivan učinak, medjutim, je to što nisu prestali da plaćaju zdravstvo i prosvetu i još neke institucije i što je bar deo novca kroz projekte dolazio do krajnjih korisnika, a da ga ovi iz Srpske liste nisu opljačkali i deo vratili svojim šefovima u Beogradu“, naveo je glavni urednik RTV Mir.

Upitan ko i na koji način ugrožava opstanak i povratak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Radosavljević je rekao da nikada nije doneta globalna odluka o tome da se Srbi vrate na Kosovo.

„Srbi su i pre 2008. bili problem ako odluče da se vrate. Bili su problem za KFOR i UNMIK jer imaju više posla oko njihove bezbednosti, zbrinjavanja i nadoknade štete u vezi uništene imovine. Protivnici povratka Srba su i uzurpatori njihove imovine, komšije Albanci. A svojim nečinjenjem vlast iz Beograda je doprinela da se povratak Srba ne desi u značajnijem broju koji bi potpomogao i opstanak onih koji su na Kosovu ostali posle 1999. godine“, kazao je Radosavljević.

Po njegovim rečima od Srpske liste ništa ne zavisi jer nema integritet i kredibilitet „tako da uopšte nije bitno da li su u vladi ili ne“.

„Odluku o tome da li će Srpska lista biti deo kosovske vlade donosi Vučić, kao uostalom o svemu u Srbiji. Opasno je ako njemu padne napamet da destabilizuje prilike, pa da na osnovu toga Srpska lista ‘potera’ narod u avanturu protesta, ili i više od toga, koja može imati teške posledice“, zaključio je glavni urednik RTV Mir iz Leposavića, Nenad Radosavljević.

(Beta)

