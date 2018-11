Rafovi u južnoj Mitrovici puni robe iz centralne Srbije

KOSOVSKA MITROVICA – U severnoj Mitrovici i nakon pet dana od bojkota robe iz centralne Srbije od strane Prištine ima dovoljno namirnica i cene nisu podignute, a i u južnom delu grada albanski marketi su puni tih proizvoda, uverila se ekipa Tanjuga.

U većim marketima južno od Ibra srpska Plazma keks je i dalje na istaknutim mestima, a cene nisu dramatično povećane, kao što su prenosili pojedini mediji.

Kako se uverila ekipa Tanjuga, 300 grama Plazma keksa ne košta sedam evra već 1,59 evra, dok u severnom delu cena istog pakovanja iznosi isto toliko – između 180 i 200 dinara.

U južnom delu, može se kupiti i Vital ulje iz Srbije po ceni od 0,99 evra, kao i Premium oil po istoj ceni, dok je ulje Dijamant 1,09 evra.

Na rafovima ima i dugotrajnog mleka Moja kravica po ceni od 0,9 evra za litar, dok kantica kisele pavlake Moja kravica od 850 grama košta 1,85 evra.

Polimarkov kečap, standarno pakovanje, košta 0,8 evra, a začin C iz Srbije (Nestle) staje 1,55 evra za 500 grama.

Prodavac Radenko Kostić iz severne Mitrovice je rekao Tanjug da je situacija u tom delu grada malo napeta zbog hapšenja Srba, ali da je kada je reč o namirnicama stanje dobro i da u njegovoj radnji nije ništa poskupelo.

„Sve je po staroj ceni i dalje. Ne očekujem da će u narednom periodu biti manje robe u prodavnici“.

Vlasnik radnje u severnoj Mitrovici Živorad Todorović iz Obilića kaže da ima dovoljno i hleba i mleka po starim cenama.

„Niko ne oskudeva namirnicama, snalazimo se. Sve je pod kontrolom, ima zaliha od ranije, stiže roba i cene su iste. Srbija je jaka i snalazimo se za robu“.

Kupac Ranko Delibašić, takođe, kaže da ima dovoljno robe i poručuje – Srbija je uz nas!

„Hleba i mleka ima, snalaze se trgovci. Sve je uobičajeno. Neka je živ predsednik Srbije“, poručio je.

Mitrovčanin Borisav Stojanović je kazao da je za ‘hleb, jogurt i kilo brašna’ dao oko 200 dinara.

Sa druge strane, Armansa Aksalić kaže da nema baš svega u svim prodavnicama i da se troše zalihe.

Smatra da tako neće moći dugo i da već nedostaju određeni mlečni proizvodi, kao i da su cene još uvek iste.

U prodavnicama u severnom delu, hleb košta od 30 do 50 dinara, kao i u centralnoj Srbiji. Zatim kilogram šećera je oko 70 dinara.

U pojedinim prodavnicama se može naći kratkotrajno mleko za 70 dinara, čaša jogurta je u nekim radnjama 25 dinara, a dve litre jogurta se mogu kupiti za 165 dinara.

Ulje košta od 110 do 120 dinara, u zavisnosti od proizvođača, 100 grama kafe je od 60 do 90 dinara, a jaja su od 10 do 12 dinara po komadu.

Takođe, 100 grama čokolade je od 60 do 180 dinara.

