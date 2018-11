Rakić: Deklaracijom ciljaju proterivanju Srba

KOSOVSKA MITROVICA – Danas usvojenom deklaracijom da se ujedine severna i južna Mitrovica u jednu opštinu Albanci bi želeli da proteraju Srbe sa severa KiM, iz severne Mitrovice, ocenio je danas predsednik Srpske liste Goran Rakić.

Nakon održanog protesta zdravstvenih radnika u KBC Kosovska Mitrovica, Rakić je u izjavi novinarima kazao da je dobio informaciju da je sednica Skupštine južne Mitrovice završena i da je opština južna Mitrovica donela deklaraciju koju sada treba da prosledi Skupštini u Prištini.

Istakao je da ta deklaracija nema nikakvu pravnu osnovu, kao i da su im institucije iz Prištine jasno poručile da za to nemaju zakonskog okvira.

“Politički cilj ove deklararacije je nama jasan i to nije nova, već stara ideja, a cilj je da nas proteraju sa naših vekovnih ognjišta. Oni su to uradili i u južnoj Mitrovici, gde sada živi samo jedan Srbin i to sveštenik. Mi imamo poruku za njih: mi ćemo sutra možda biti gladni, žedni, ali bićemo odlučni u mirnoj borbi da istrajemo i da ostanemo na našim vekovnim ognjištima”, kazao je Rakić.

Dodao je da su to provokacije na koje Srbi sa Kosmeta neće ništa odgovoriti, te da ne očekuju da ta deklaracija može da utiče na njihov život.

Komentarišući izjavu gradonačelnika južne Mitrovice Bahtirija, koji je rekao da ta deklaracija ima za cilj da reši situaciju na KiM, Rakić je kazao da mu je jasan njihov cilj, odnosno da je Srbima na KiM jasno da oni žele da reše situaciju na takav način da proteraraju srpski narod sa severa KiM.

“Poručujem im: imate svoju opštinu, narod vas je birao, vodite svoju opštinu na najbolji način ako uopšte znate da je vodite, a u naše opštine nemojte da se mešate. Imamo svoje rukovodstvo, ostaćemo ovde, podneli smo ostavke, ali smo uz svoj narod i bićemo istrajni u tome”, kazao je Rakić.

Navodi i da nije prvi put da Bahtiri donosi odluke na svoju ruku, kao i da je nekad potpomognut od centralne vlasti iz Prištine i međunarodnih predstavnika.

Ističe da je pozadina svega ovoga skretanje pažnje javnosti sa uvođenja taksi.

“Oni žele da predstave tu deklaraciju kao da je neko rešenje, a mi trazimo samo da imamo osnovne elementarne uslove i pravo na život”, kaže Rakić.

