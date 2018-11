Raković: Francuzi poštuju saveznike, posebno Srbiju

BEOGRAD – Karijerni diplomata Slobodan Raković smatra da svečanost obeležavanja završetka Velikog rata u Parizu ne treba gledati samo iz ugla protokola, koji su mnogi ocenili skandaloznim, već da se treba usredsrediti na sve ono što se tamo dešavalo, o čemu se razgovaralo, koji su rezultati…

Raković je uveren da Francuska odnosom prema svim zvanicama na obeležavanju Dana primirja nije želela da pošalje bilo kakvu poruku, već da je reč o nespretnosti protokola.

On je za Tanjug naglasio da je loše odrađen protokol, koji je mesto zvanicama odredio po abecednom redu, doveo do toga da neko ko je poražen u Prvom svetskom ratu sedi do pobednika.

„To je sutuacija koju ja kao diplomata ne mogu da shvatim“, rekao je Raković, koji je jedno vreme bio šef srpskog konzulata u Lionu.

„Ne verujem da je Francuska želela na taj način da nam pošalje bilo kakvu poruku. Mislim da to treba posmatrati iz drugog ugla, šta se tamo dešavalo, o čemu se razgovaralo, koji su rezultati“, istakao je on.

Dodaje da je kao diplomata službovao i u brojnim francuskim kolonijama, gde postoje groblja srpskih vojnika, koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu i da zna kakva su osećanja Francuza prema saveznicima koji su podneli najveće žrtve.

„Znam mnoge potomke poginulih Francuza u Prvom svetskom ratu i svi oni nose lepa sećanja na Srbiju iz tog perioda. Ne verujem da Francuska ovim šalje bilo kakvu poruku“, istakao je on.

Upitan šta Emanuel Makron nudi podeljenoj Evropi – dublju podelu ili jedinstvo koje će garantovati i vojska – Raković kaže da Francuska može mnogo toga da ponudi, ali da je Makron u rascepu između demokratske i populističke tj. desničarske Francuske.

„Francuska ima kapacitete, političke, ekonomske, humanitarne i znalačke, i može mnogo toga da ponudi. Veliko je pitanje koliko u ovom rascepu između humane i demokratske Francuske i onog populističkog i desničarskog ima snage da nađe meru. Nisam uveren da je Makron taj koji to može“, naglasio je on.

Na pitanje da li za Srbiju ima mesta u takvoj Evropi, kaže da i za male zemlje u turbulentnim vremenima ima „mesta pod suncem“.

„Srbija se nalazila mnogo puta u istoriji u vrlo turbulentnim situacijama. Ovo je jedna od njih. Uvek je moguće da male zemlje kao što je Srbija nađe svoje mesto pod suncem“, zaključio je on.

