Rašić- odluka kosovskog vrhovnog suda ugrožava pravo glasa raseljenih Srba

Lider srpske Progresivno demokratske stranke(PDS) sa Kosova, Nenad Rašić, je odluku kosovskog Vrhovnog suda da 3.700 glasova, koji su stigli poštom iz centralne Srbije proglasi neregularnim, okarakterisao kao nedemokratsku.

“Na žalost žalba je odbijena, te podsećam na to da je ovo potencijalno mnogo opasno i za demokratiju a i za kosovske Srbe, pogotovo za Srbe koji su silom raseljeni sa Kosova i možda neće imati pravo glasa u budućnosti“, izjavio je Rašić za KoSSev.

„ Plašim se da ovo može biti utemeljenje jedne metodologije koja će posle biti primenjivana kao stalna praksa, to bi bilo tek jedna šteta razorna koju sada u ovom momentu ne možemo ni da sagledamo“, navodi on.

Glasovima iz Srbije zamera se to što, iako se glasači registruju za proceduru glasanja preko pošte, ti glasovi u Kosovo Polje, odnosno na adresu CIK-a, ne stižu putem pošte, već se sakupljaju u centralnoj Srbiji i onda prevoze na Kosovo, bez ikakvog učešća srpske ili kosovske pošte u tom transportu.

Međutim, ova posebna procedura uspostavljena je još 2013. godine, kada su organizovani prvi kosovski izbori u opštinama na Severu i od tada se primenjivala u čak pet izbornih ciklusa u srpskim sredinama. Do ove godine, u transportu glasova iz Srbije na Kosovo učestvovao je OEBS, dok je ove godine, prema navodima Pošte Kosova, to učinio srpski oficir za vezu u Prištini, Dejan Pavićević.

Na odluku Vrhovnog suda nezadovoljne strane se mogu žaliti i kosovskom Ustavnom sudu.

(Beta)