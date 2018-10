Rašiti: Ideja o razgraničenju nije propala

BEOGRAD – Izvršno direktor „Balkans Policy Researć Group“ iz Prištine Naim Rašiti smatra da ideja o razgraničenju ili korekciji granica kao rešenje za Kosovo nije propala, ali da je međunarodna zajednica uzdržana jer strahuje da dogovor, i ako se postigne, neće biti primenjen, kao ni što neki raniji dogovori nisu primenjeni.

On veruje da ukoliko bi Beograd i Priština dogovorili sveobuhvatni mirovni sporazum, njegovi detalji ne bi bili toliko važni i zemlja kao Nemačka ne bi stala na put tog rešenja.

Takođe kaže da ne treba pričati o navodnim posledicama takvog rešenja.

„Ako bi se postigao mirovni sporazum, ne verujem da bi on mogao da ima bilo kakve negativne posledice po region“, ocenio je Rašiti za Tanjug.

On je istakao je da napredak regiona ka EU zavisi od dva sporazuma – sveobuhvatnog mirovnog sporazuma za rešavanje pitanja Kosova i Metohije i sporazuma o imenu Makedonije.

„Možemo govoriti o 2025. kao ciljnom datumu samo ako iduće godine Beograd i Priština dogovore sveobuhvatni mirovni sporazum i realizuje se sporazum Makedonije i Grčke. Tek tada možemo da govorimo o perspektivi ubrzanja evropske integracije, ali uz visok stepen fokusuranja na reforme, kako u Srbiji, tako i ostalim zemljama regiona“, objasnio je Rašiti, koji je govorio na panelu „Balkan 2025“ Beogradskog bezbednosnog foruma (BSF).

On je rekao da su ta dva sporazuma važna kako bi Srbija i Crna Gora, prve 2025. ili 2027. ušle u EU, a kasnije i druge zemlje regiona.

„Ukoliko 2019. ne dođe do prodora po ovom pitanju, to bi nas dovelo u tešku situaciju statusa kvo koji bi mogao da traje decenijama“; naglasio je Rašiti.

U ovom trenutku, ukazuje, da je malo izgleda da se dođe do sporazuma između Beograda i Prištine.

Vreme prolazi i malo je vremena ostalo, upozorava Rašiti.

„Neophodno je da vidimo veliki napredak, a to je moguće samo ako Beograd i Priština žele da zaključe sveobuhvatni mirovni sporazum. Takođe i sporazum o Makedoniji mora napredovati. U slučaju da nema realizacije oba sporazuma, to bi imalo negativne posledice ne samo po Srbiju i Kosovo, već i Albaniju i Makedoniju“, smatra on.

Rašiti kaže da bez primene sporazuma o imenu Makedonije nema napretka ka otvaranju pristupnih pegovora za tu zemlju, ali isto tako i Makedonija i Albanija neće moći da napreduju ako nema rešenja pitanja Kosova.

„Čitav proces otavranja pristupnih pregovora za Makedoniju i Albaniju, iako bude bilo primene sporazuma za rešenje spora oko imena te države, može stati ako ne dođe do rešenja za Kosovo“, ističe on dodajući da su ta pitanja povezana i da u napretku ka EU zemlje regiona zavise jedna od drugih, posebno Albanija, Makedonija, Srbija i Kosovo.

