Razgovaramo da plate u prosveti budu povećane bar za 10odsto

BEOGRAD – Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da se razgovara o tome da plate prosvetnih radnika budu povećane bar za deset odsto.

„Zdravstvo i prosveta će imati prednost, to sam čuo od premijerke i to mogu da kažem, ali će to biti pred kraj godine“, rekao je ministar novinarima u Beogradu.

On je naglasio da se sa sindikatima rade novi modeli finansiranja oko platnih razreda, što je veoma važno za kvalitet nastave.

(Tanjug)