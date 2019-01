Rebić: Promenom kaznene politike do efikasnije borbe

BEOGRAD – Izmene Zakona koje će uslediti u Narodnoj skupštini tokom februara omogućiće i obavezati sudije da poštuju predviđene rokove i da na efikasniji način vode krivične postupke koji su pred njima, rekao je direktor policije Vladimir Rebić.

Rebić je za RTS, naveo da je gotovo 60 odsto osuđenih lica dobilo uslovne osude, što će se u narednom periodu, zahvaljujući izmenama zakona, promeniti.

„Očekujem da cemo do kraja godine imati značajan pomak u sudenju, da ce procenat od 60 odsto izrečenih minimalnih ili kazni sa ublažavanjem u narednom periodu biti potpuno obrnuto proporcionalno – da će značajni broj kriminalaca dobiti kaznu koju zaslužuje“, istakao je Rebić.

Ocenjuje da nezavisnost sudstva ne može biti alibi da se posao sa procesuiranjem optuženih za najteža krivična dela ne uradi kako treba.

„Besmisleno je da policija bilo koga uhapsi, a da sudovi to obesmisle malim kaznama ili odugovlačenjem procesa na razne načine. U 60 odsto slučajeva do sada su propisivane minimalne kazne. Zamislite kakva je to pravda ako presuda za teška krivična dela stiže za šest, sedam ili osam godina“, ističe direktor policije.

Navodi da je tokom velike akcije uhapšeno i zadržano oko 200 kriminalaca.

„Sledeći korak je da uz promenu kaznene politike učinimo da oni budu kažnjeni i budu gde im je mesto“, navodi Rebić.

(Tanjug)