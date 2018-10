Reforme odmah, ne fokusirati se na 2025.

BEOGRAD – Učesnici panela “Balkan 2025”, u okviru BSF-a, smatraju da region ne treba da se koncentriše na 2025. godinu, već da reforme mora da sprovodi odmah, koliko sutra, posebno kada je reč o vladavini prava, jer je EU prvenstveno zasnovana na tome.

Ističući da je EU zajednica prava i saradnje, bivši član tima Ketrin Ešton u dijalogu o Kosovu i član saveta Evropskog saveta za međunarodne odnose Robert Kuper je podvukao da je baza saradnje zakon.

„Šta EU radi, ona pravi zakone“, rekao je Kuper dodajući da ne zna koliko je potrebno za sprovođenje masovne reforme, “ali duže ako danas ne počnete”.

Prema njegovom mišljenju, nije suština da se region koncentriše na datum 2025, već na sutra. „Sve što treba da uradite, uradite odmah, ili zaboravite na to“, rekao je Kuper.

Prema njegovim rečima, ako jedna zemlja na Balkanu postigne vidljivi napredak u teškim pitanjima, kao što je vladavina zakona, EU će biti oduševljena.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, on je prokomentarisao i ideju o razmeni teritorija, rekavši da ne shvate one koji to odmah odbacuju.

“To je složena ideja, koju treba prvo detaljno i pažljivo razmotriti. Dobro je da lideri dve zemlje koje su donedavno bile u sukobu ozbiljno razgovaraju i prerano je osuđivati tu ideju”, smatra Kuper koji kaže i da je rešavanje pitanja odnosa Beograda i Prištine važno za prisutpanje Srbije EU”, rekao je Kuper.

Izvršni direktor Balkanske grupe za istraživanje javnih politika Naim Rašiti smatra da nema dobrih znakova u dijalogu Beograda i Prištine.

On ocenjuje i da su loše perspektive regiona za 2025, imajući u vidu i predstojeće izbore za Evropski parlament.

“Ima favorita u procesu pridruživanja, ima i onih drugih, ali ako Srbija ne postigne sporazum sa Kosovom, ispaštaće i Albanija, kao i Makedonija, sve i ako bude sproveden Prespanski sporazum”, rekao je Rašiti dodavši da se Crna Gora polako kreće ka tom cilju, a da će ostali stagnirati.

Da bi se to promenilo, kaže on, moramo da vidimo radikalne promene prvo na Balkanu, a potom i u evropskim institucijama.

On smatra da će bez dogovora i Beograd i Priština biti u opasnom statusu kvo.

Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak smatra da budućnost regiona nije sigurna i da će on teško ući u EU 2025. godine.

“Ako nastavimo ovim putem, otvorićemo sva poglavlja 2021, to nije dobra perspektiva”, rekao je Međak dodajući da je Srbija do sada otvorila 14 poglavlja, a zatvorila samo dva, za razliku od Crne Gore koja je daleko odmakla na tom putu.

Međutim, on smatra da je period od pet godina dug period i da se za to vreme, za mandat jedne vlade, može uraditi mnogo toga, a istakao je značaj promene u oblasti vladavine prava.

Međak ističe da je pitanje koje se postavlja kada se govori o roku 2025, da li je on realističan ili uopšte ne motiviše.

Izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan Hedvig Morvai ističe da taj datum treba zaboraviti jer nije moguće ostvariti cilj do tada i on ne motiviše.

Takođe, kako navodi, region ne odrađuje svoj deo posla, a EU nije spremna da promeni pristup prema regionu, jer se i sama suočava sa teškim izazovima.

Ona ističe značaj regionalne saradnje i kaže da je to sredstvo za razvoj regiona, a ne cilj sam po sebi.

“Treba iskoristiti regionalnu saradnju da rešimo neka teška pitanja”, rekla je Morvai.

Ona je ocenila da je na početku godine bilo nekih pozitivnih koraka u regionu, i sa strane EU, ali da se sada ponovo nalazimo tamo gde smo i bili.

Beogradski bezbednosni forum, čiji je Tanjug medijski sponzor, organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Evropski pokret u Srbiji.

(Tanjug)