BEOGRAD – Ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da danas počinje rekonstrukcija puta Sremski Karlovci–Indija i istakla da taj projekat košta 240 miliona dinara i da se ta trasa rekonstruiše posle 50 godina.

„Dok nije bilo auto-puta to je bio jedini put. Sada je to alternativa kojom dnevno ide 5.300 vozila i očekujemo da se sada to poveća“, rekla je Mihajlovićeva za RTS.

(Tanjug)