Rešenjem neće biti manje Srbije i manje srpske pomoći

BEOGRAD – Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je danas Srbima na Kosovu i Metohiji da ne dozvole da ih bilo ko laže da će u bilo kom ishodu razgovora o budućnosti pokrajine biti manje Srbije i manje srpske pomoći za njih.

„Svaka odluke koja se bude donosila biće i vaša, biće zajednička odluka svih građana Srbije“, podvukao je on na konferenciji za štampu.

Đurić je, ukazujući, da je rešenje još miljama daleko, naglasio da Srbi na KiM neće imati bilo šta manje od onoga što imaju danas.

„Ako i samo ako do sporazuma ikada dođe, a mnogo su veće šanse da do njega ne dođe, Srbi na KiM mogu da imaju samo više, i Srbija takvim sporazuom može da ima samo više teritorije, institucionalne zaštite, prava za srpski narod, SPC, i naravno više finansijske podrške za opstanak“, rekao je on osvrnuvši se na, kako kaže, stravičnu kampanju koja se vodi sa ciljem zastraživanja srpskog naroda.

Pokazao je prisutnim novinarima kartu KiM i rekao da je žalosna stvarnost koju neki pokušavaju da prikriju da u mnogim zonama i oblastima više nema Srba.

„Građani treba da znaju da bi prihvatanje članstva Kosova u UN, za šta se neki zalažu, a da bez Sbrija dobije bilo šta, ne znači ništa drugo nego da Srbija prihvati nezavisnost KiM na celoj teritoriji takozvane Republike Kosovo. To upravo predlažu Saša Janković i drugi koji se protive ideji razgraničenja“, naglasio je Đurić.

Ukazao je da postoji front protiv predloga predsendika Srbije Aleksandra Vučića, a da su na njemu i Nataša Kandić, manjinski predstavnici crkve, različiti predstavnici opozicionih stranaka čije su stranke vodile Srbiju kada su se dešavali pogromi, a koji nisu reagovali na to.

Podsetio je da je nekadašnja vlast 2009.Srbiji oduzela jedan do najvažnijih aduta premešatanje razgovora o KiM iz UN u EU, dodajući da je to bilo miniranje i razaranje, te da su dotukli srpsku poziciju.

Sada ti isti, kako je rekao, napadaju jedini očajnički pokušaj koji predvodi predsednik.

„Vidite silu i ordiju koja se podigla. Možda smo i mi trebalo da čekamo da dođe neki novi pogrom i rat, ali smatramo da to ne bi bilo odgovorno. Umesto da prave hajku i zastrašuju Srbe bolje bi bilo da su ćutali“, rekao je on.

Đurić je podvukao da svako rešenje mora btii sveobuhvatno, da sadrži rešenje pitanja imovine, statusa i položaja SPC, koja mora imati više prava i mogućnosti, i dodao da to isto važi za Gazivode, Valač i Trepču.

„Idemo da izborimo nešto za našu zemlju, a protiv ideje rešavanja danas istupaju ljudi koji nemaju legitimitet u glasovima, od raznih Trajkovića, Janjića, Božović. Reč je o ljudima koji su se debelo kompromitovali vršeći različite funkcije, kada nisu ništa radili jer su bili zauzeti sopstvenim bogaćenjem“, tvrdi Đurić.

On je istakao da je pitanje KiM vododelnica srpske budućnosti.

„Hoćemo li mi kao narod na ovom najtežem našem pitanju uspeti da počnemo i nastavimo da razmišljamo na nacicn koji osigurava budućnost ljudi koji žive na KiM i svih Srba. Borićemo se protiv svih onih koji neodgovornom kampanjom laži slabe poziciju Srbije u pregovorima i unose nesigurnost među Srbe, čime potkopavaju najvažniji stub očuvanja naših interesa na KiM“, naglasio je Đurić.

Srbija se, prema njegovim rečima, danas bori za svoj život, opstanak, za dovođenje novih investicija, radnih mesta, da sačuva mir na svakom polju.

Đurić je odgovarajući na pitanja rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao hrabrosti i smelosti da izađe sa razmišljanjem o razgraničenju i da se bori za neko rešenje.

„Niko nam ništa ne nudi“ ponovio je Đurić i dodao da je za „sve njih“ Kosovo nezavisna država, a da se mi borimo da nešto dobijemo za narod.

Kako je rekao kada se i ako bude imalo nešto opiplijivo, neko rešenje, razgovaraće se javno o idejama, konretnim predlozima …

Ponovio je da nekog rešenja nema, a kako vidi, kaže, sve je manje verovatnoća i da će ga biti što zbog spoljnih što zbog unutrašnih pritisaka i upitao, a kakva će onda biti budućnost ljudi ako rešenja ne bude i da li može da se gradi budućnost ne samo ljudi na KiM nego i čitavoj Srbiji.

On je, u vezi sa izjavama albanskih poltičara u Prištini svaki pomonju i rat rekao, svaki dan prete time, pa razmenom nekih terotorija, a kako su počeli na kraju će tražiti da čitavo Balkansko poluostrvo bude njihova teritorija.

Naveo je i da u Prištini vole da pričaju u medijima, poručuju da će Federiki Mogerini u Brislelu reći ovo i ono, a tamo nikada ništa od toga ne pominju i sve su to, rekao je „retoričke akrobacije“ za unutrašnju upotrebu…

Na pitanje „kako je država dozvolila da strana obaveštajna agentura napravi jedan objekat na 100 metara od vojne baze na Kopaoniku“ i da niko to ne ruši Đurić je odgovorio da ukoliko neko ima takve informacije trebalo bi da o tome obavesti nadležne, kako bi te navode ispitali i izrazio uvernje da će se sve raditi po zakonu.

Prema njegovim rečima sada ima onih koji su spremniji da nas saslušaju nego ranije što je rezultat mukotrpnog rada i naveo da je zaustavljen proces priznanja jednostrane nezavisnosti, pa i preokrenut jer ima sve više zemalja koje su to priznanje povukle.

Ponovio je da bi neki da poklone nezavisnost Kosovu na tanjiru uz ocenu da Janković, Đilas, Jeremić…to ne kažu na taj način, ali se suštinski zalažu time da Srbija prihvatajući stolicu Kosova u UN ne dobije ništa.

(Tanjug)