Ristanoviću odlikovanje od Vučića uz „akcijaški“ pozdrav

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas, povodom Dana državnosti, odlikovanje predsedniku udruženja veterana graditelja Novog Beograda i Saveza udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije, dr Slobodanu Ristanoviću, koji je istakao da je dva miliona akcijaša dalo ogroman doprinos sveukupnom razvoju zemlje.

Ristanović ( 88) je, izlazeći da primi odlikovanje, predsednika Srbije pozdravio akcijaškim pozdravom, dignutom pesnicom, a Vučić mu je uzvratio i uručio Zlatnu medalju za izuzetne zasluge u javnim delatnostima.

„Doktor Slobodan Ristanović, jedan od simbola omladinskih radnih akcija, graditelj Novog Beograda, a sada aktivni pobornik obnavljanja akcijaške tradicije“, rečeno je u Predsedništvu Srbije na odlikovanju.

Ristanović je rekao da nagadu doživljava ne samo kao priznanje za učešće na omladinskim radnim akcijama i afirmaciju akcijaškog pokreta, već i za sve ono što je do sada uradio.

„Držim se jednog životnog gesla Jovana Cvijića, naseg zemljaka, Jadranina, koji je rekao da je život za to da se korisno utroši. I ja sam u svom životu uradio sve što je moglo da se uradi za našu Srbiju i naše Podrinje, a to je ustaničko Podrinje, gde su održane sve najveće bitke srpske vojske, kao što su Cerska, Kolubarska, Bitka na drini i druge“, kazao je Ristanović.

Priseća se da je imao samo 16 godina kad je, jedva, bio primljen u prvu grupu za radnu akciju.

„Kada sam rekao – ‘znam gde je Novi Beograd i ja ću za vama’, oni su me primili i prve godine sam bio udarnik. Već druge godine sam iz Šapca doveo brigadu na Novi Beograd, a treće godine sam opet bio na Novom Beogradu, gde sam kao član Glavnog štaba omladinskih brigada koordinirao kulturne aktivnosti u svih pet omladinskih logora“.

Kaže i da je na odlikovanju rekao predsedniku Vučiću da bi dao i to priznanje i sva ostala priznanja i nagrade, među kojima je i orden rada, „u zamenu“ za to da se podigne spomenik graditeljima Novog Beograda.

Ristanović ističe da bi to bio spomenik svim učesnicima omladinskih radnih akcija, kojih je u periodu još od 1941. pa sve to do 1990. godine bilo dva milliona.

„To nisu proizvoljne brojke, mi graditelji smo dali u tom period 135 miliona dobrovoljnih radnih sati i to je naš doprinos za privredni i svekukupni razvoj ove zemlje“, naglasio je on.

Podsetio je da je napisao više knjiga, posvećenih omladinskim radnim akcijama, od 1941. do 1990. godine, u okviru kojih su nastala mnoga zdanja, poput Palate Srbija, novobeogradskih prvih naselja, Centra Sava i mnogih drugih.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je povodom današnjeg praznika, Dana državnosti Srbije, odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

(Tanjug)