Rivlin: Okrenuti budućnosti, ali ne zaboraviti prošlost

BEOGRAD – Predsednik Izraela Ruven Rivlin rekao je danas u Beogradu da odnosi Izraela i Srbije gledaju budućnost ali da istorija, sve ono što se dogodilo tokom Drugog svetskog rata, ne sme i ne može biti zaboravljeno.

Zahvalivši se na dobrodošlici, Rivlin je podsetio da dva naroda imaju mnogo toga zajedničkog.

„I jedni i drugi smo se suočavali a i dalje se borimo sa potrebom da zaštitimo našu nezavinost protiv onih koji su veći nego što smo mi sami. Prošle godine obeležili smo 25 godina od uspostavljanaj diplomatskih odnosa, ali naše prijateljstvo seže mnogo dalje“, rekao je Rivlin na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije.

Dodao je i da je ponosan što je prvi predsednik Izraela koji je u poseti Srbiji.

„Bio bih počastvovan da vas ugostim u Izraelu“, poručio je Vučiću.

Prema rečima Rivlina, Izrael je danas snažna ekonomija.

„Postali smo stručnjaci u raznim oblastima – zdravstvu, energetici, poljoprivredi, kibernetici, svaki izazov želimo da pretočimo u priliku jer smo temeljno radili na rešenjim. Moramo da ih nađemo da bismo preživeli“, istakao je Rivlin.

Kako je dodao, ponosan je na veliki broj izraelskih investicija u Srbiji.

„Naša je želja i dužnost da budemo pravi partner onima koji žele da zajedno, ruka pod ruku, napreduju“, rekao je izraelski predsednik.

On je dodao da su se tokom razgovora on i Aleksandar Vučić složili da se formira zajednička ekonomska komisija, a izražena je i namera da se potpiše sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i to u što skorijoj budućnosti.

„Odnosi između srpskog iizraelskog naroda gledaju u budućnost ali istorija, bilo ona dobra ili ona strašna, sve što se dogodilo tokom Drugog svetskog rata, ne sme i ne može da se zaboravi“, rekao je Rivlin, dodavši da Jevreji, koji su i sami iskusili strahote holokausta, razumeju muke srpskog naroda.

Smatra da mladi naraštaji treba da nauče o strašnim pričama iz tih vremena i izrazio zahvalnost Vučiću na donošenju Zakona o restituciji.

„Veoma cenimo to, jer to govori o vrednostima, to je moralan zakon koji može da posluži kao model drugim zemljama“, kaže on.

Rivlin dodaje da je jevrejska zajednica u Srbiji mala ali živa i da predstavlja most između dva naroda.

„Kasnije tokom dana ćemo otvoriti ulicu Teodora Hercla, osnivača modernog ciniozma. To je primer zajedničke prošlosti, ali i zajedničke sadašnjosti i budućih odnosa“, zaključio je Rivlin koji boravio u jednodnevnoj poseti Srbiji.

(Tanjug)