Rok za preregistraciju i predaju oružja još godinu dana

BEOGRAD – Rok za preregistraciju i predaju oružja biće produžen za još godinu dana i neće više biti produžavanja tog roka, najavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

„Videli smo da proces preregistracije oružja neće biti završen do marta ove godine, pa smo predložili vladi Zakon koji će faktički samo produžiti rok za još godinu dana. Vlada je to usvojila i očekujem da će to brzo biti u Skupštini“, pojasnio je Stefanović.

On je istakao da će to biti poslednje produženje roka i da građani treba da iskoriste priliku i preregistruju oružje, jer će oni koji to ne učine snositi zakonske posledice.

„Ima dovoljnio vremena. Naša Uprava za uprave poslove je potpuno spremna, kapaciteti su dovoljni da svi u narednih godinu dana izvrše preregisraciju“, rekao je Stefanović na konferenciju za novinare, na kojoj je govorio o ulozi MUP-a u razvoju elektronske uprave u Srbiji.

On je dodao da je u našem mentalitetu da ljudi čekaju poslednji rok da nešto urade, onda shvate da u mesec ili dva to neće uspeti.

Apelovao je na građane da iskoriste novi rok, jer, kaže, ne želi da ljudi budu drakonski kažnjeni zbog administrativnih rokova.

„Želim da drakonski kažnjavamo ubice, silovatelje dece, narko dilere…, a ne zbog administracije. Ali, i tu postoji red. Ovo će biti poslednje priduženje“, rekao je ministar i dodao da moli građane da imaju u vidu da to utiče i na bezbednost naše zemlje.

On je ukazao i da građani, kada ne žele više da poseduju oružje koje imaju u ličnom posedu, iz bilo kog razloga, jedna mogućnost je da ga prodaju ovlašćenim dilerima, a druga da ga predaju policiji.

„Policija u najvećoj meri staro oružje ‘lageruje’ i kada se ono nakupi, u zavisnosti od stanja, ili ga prodaje ili ga uništava, jer najčešće za tim nema potrebu“, rekao je ministar.

Na pitanje zašto je različita visina taksi širom Srbije za lekarske preglede, koji su obavezni da bi neko dobio oružje, Stefanović je rekao da ne zna za to, ali da će o tome razgovarati sa resornim ministrom – da li postoji prostor da se taksa ujednači, jer je, kaže, besmisleno da bude različita cena.

(Tanjug)