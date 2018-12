U Međurovu stalno dežurstvo i zaustavljanje vozova

NIŠ, 23. decembra (Tanjug) – Šef Sekcije za saobraćajne poslove Niš, Miško Marić iz „Infrastrukture železnice Srbije“ danas je građanima koji su se okupili na pružnom prelazu u Međurovu gde se u subotu dogodila teška nesreća rekao da će na ovom mestu biti preduzete sve dodatne mere bezbednosti kako više „ni greška pojedinca ne bi mogla da proizvede tragediju“.

„Od 22. decembra uveli smo zaustavljanje svih vozova ispred ovog putnog prelaza i neprekidno dežurstvo železničkih radnika ovom putnom prelazu. Železničari dežuraju na ovom putnom prelazu i vode računa o tome da drumska vozila sigurno i bezbedno prelaze preko putnog prelaza. Neki od vas su u to sinoć mogli da se uvere na ovom mestu“, rekao je Marić okupljenim građanima, saopštile su Infrastrukture Železnica Srbije.

Kako je naveo, „bez obzira na to što nismo krivi za nesreću koja se dogodila, ovo smo učinili jer su nam ljudski životi dragoceni i nemaju cenu“.

On je međutim dodao da je i ova tragedija pokazala da „nikakvi dežurni železničari, nikakva signalna obeležja, ne mogu da sačuvaju ljudske živote, ukoliko se u saobraćaju ne postupa po propisima i ne poštuje železnička i drumska signalizacija“.

Dežurstva železničara na ovom putnom prelazu trajaće do modernizacije ove pruge od Niša do Brestovca, za koju je Vlada Republike Srbije obezbedila 63 miliona evra i na kojoj će obezbeđenje svih putnih prelaza biti dovedeno na značajno viši nivo, čime će biti garantovana bezbednost saobraćaja, naveo je Marić.

Ova sredstva obezbeđena su u prethodnom periodu iz IPA fonda, a raspisivanje tendera očekuje se u februaru 2019. godine.

„Više puta ste isticali u protekla dva dana da ste se železnici decenijama već obraćali, ali da odgovora nije bilo. Tako nešto više ne sme i neće da se dogodi“, poručio je Marić.

On je naveo da je tih decenija železnica širom Srbije u mnogo lošem stanju bila, i pruge, i vozovi, i putni prelazi, i da je tek zadnjih nekoliko godina počelo da se uređuje i gradi.

Slični tekstovi Meštani Međurova blokirali prugu, traže postavljanje rampe

„Pored modernizacije pruge Niš – Brestovac, modernizovaćemo i prugu od Niša do Dimitrovgrada, izgraditi obilaznicu oko Niša i značajno smanjiti broj putnih prelaza u gradu Nišu. Za sve to je Vlada Republike Srbije obezbedila preko 320 miliona evra, a sve sa ciljem da imamo pravu evropsku železnicu, bezbednu, brzu i pouzdanu“, naveo je on.

To znači, kako je rekao, da će na ovoj pruzi biti i više vozova i da će se kretati većom brzinom.

Meštani sela Donje Međurovo, gde je u sudaru voza i autobusa poginulo petoro ljudi, blokirali su ranije danas put i prugu tražeći da se postavi rampa i svetlosna signalizacija na pružnom prelazu.

Njima su se pridružili i meštani još dva okolna sela – Novo Selo i Čokot, a građani kažu da će se svake nedelje u isto vreme okupljati i blokirati put i prugu dok se ne ispune njihovi zahtevi.

Dragan Ranđelović kaže da su primorani na protest, pošto njihovi apeli prethodnih decenija nisu rezultirali postavljanjem rampe.

„Obraćali smo se i Železnici i lokalnoj samoupravi. Lokalna samouprava je nemoćna, dok je Železnica odgovarala da nemaju sredstava za rampu. Pitam se da li su ovi životi dovoljni da se postavi rampa“, rekao je Ranđelović za TV Prva.

Petoro ljudi je poginulo dok je tridesetak zadobilo lakše i teže povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na pružnom prelazu u Donjem Međurovu kod Niša kada je voz udario autobus.

Pružni prelaz bio je obeležen vertikalnom signalizacijom, ali nije imao rampu.

(Tanjug)