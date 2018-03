RSE: Putinovi vukovi na balkanskoj turneji

Za razliku od vlasti BiH koje su dvojici članova ruske bajkerske grupe „Noćni vukovi“ zabranile ulazak u zemlju, stvari stoje drugačije u entitetu Republika Srpska (RS) i u Srbiji kroz čije bi gradove od ponedeljka 19. marta trebalo da prodje bajkerska turneja nazvana „Ruski Balkan“.

Kako piše danas Radio slobodna Evropa (RSE), na mapi „Noćnih vukova“, kojima se često ispred imena dodaje i „Putinovi“, nalaze se Beograd i Novi Sad u Srbiji, pa Bijeljina, Brčko, Banjaluka i Doboj u Bosni i Hercegovini, pa onda opet Srbija – Valjevo, Kruševac, Niš, Jagodina, Kragujevac i Bela Crkva.

Epitet „Putinovi“ poneli su zbog bliskosti sa ruskim predsednikom, za čijeg bliskog prijatelja važi njihov vodja, Aleksandar Zaldostanov koji bi trebalo i da predvodi bajkersku turu po Balkanu.

Prema pisanju medija, medjutim, on je jedna od dve osobe koje neće moći da udju u BiH.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je povodom dolaska „Noćnih vukova“ pre dva dana izjavio da „politika u RS trguje strahom“ i da je „povećan osećaj nesigurnosti“.

On je za Rojters rekao i da „Noćni vukovi“ nisu tipičan motociklistički klub, jer, kako je ocenio, „nose snažne političke poruke“, dodavši da su ih angažovale vlasti RS.

„Kada kažete da će ti ‘Noćni vukovi’ da dodju u RS, da će otvoriti i kancelariju svoju u Banjaluci i da će biti i na dan izbora, da će pratiti izborni proces ovde u Bosni i Hercegovini, u RS, onda sam ja gotovo siguran da tu ne postoje poštene namere, pre svega vlasti i da su ta udruženja zloupotrebljena“, rekao je Mektić.

Zapadni mediji često izveštavaju o aktivnostima „Noćnih vukova“ u kontekstu toga da imaju za cilj da podstiču antizapadno raspoloženje na Balkanu, regionu koji opisuju kao područje sa komplikovanom istorijom etničkih tenzija, separatizma, oružanog sukoba i konkurentnih uticaja Rusije i Zapada.

Direktor Ruskog servisa RSE Andrej Šarij, kaže da su „Noćni vukovi“ svakako bili jedna od opcija preko kojih je Putin ponekad ostvarivao svoje ideje, ali dodaje i da ne veruje da na predstojeću turneju „Ruski Balkan“ kreću po njegovom nalogu.

„Najverovatnije oni imaju neke svoje planove. Oni imaju svoje partnere u Srbiji i širom Balkana. Sve to je vezano za mit o rusko – srpskom bratstvu i jedinstvu, da smo mi jedan veliki narod i evo nas kod vas… Ali, nemam osećaj da je to neki specijalni plan da se nešto ostvari direktno preko ‘Noćnih vukova’ zbog toga što je to samo jedno od malih parčića kampanje instrumentalizacije društva ruske vlade i Vladimira Putina“, ističe Šarij.

U Banjaluci bi, prema najavama, „Noćne vukove“ trebalo da primi predsednik RS Milorad Dodik, koji je 9. januara ove godine Zaldostanova odlikovao Ordenom časti sa zlatnim zracima.

Zaldostanov mu je zahvalio pismom, a Dodika je pozvao na bajk-šou koji će se održati 17. avgusta u Sevastopolju na polustrvu Krim, koje je Rusija anektirala 2014. godine.

Zaldostanov je te godine Dodiku poklonio prsluk Vukova, baš kao i godinu dana ranije tadašnjem predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću.

Zajedno sa Putinom je 2011. godine u loži beogradske Marakane gledao utakmicu Zvezda – Zenit. U loži je bio i tadašnji srpski premijer Mirko Cvetković.

Inače, Bosna i Hercegovina nije jedina zemlja koja je Zaldostanovu ili nekome od „Noćnih vukova“ uskratila gostoprimstvo.

Ova grupa i njihov lider su još 2014. godine stavljeni na crnu listu SAD. Ukaz o tome potpisao je tadašnji predsednik Barak Obama, a povod je bila njihova umešanost u sukobe u Ukrajini, navodi RSE.

U aprilu 2015. godine Poljska im nije dozvolila ulazak tokom vožnje do Berlina povodom obeležavanja 70-godišnjice pobede nad nacističkom Nemačkom.

Prema izveštajima medija, vize je nekolicini motociklista tada poništila i Nemačka, a prošle godine, ulazak im je zabranila i vlada Gruzije.

