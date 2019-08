RSE: Veselji odbio mesto premijera Kosova

Predsednik Skupštine Kosova, Kadri Veselji izjavio je da je odbio punudu da, kao predstavnik vladajuće koalicije, postane novi premijera Kosova, preneo je portal Kossev intervju Veseljija za Radio Slobodna Evropa.

„Istina je, bilo je ponuda da se produži ovaj mandat do 2021, sa mandatarom za premijera iz Demokratske partije Kosova, odnosno sa mnom, bilo je i ponuda od partija koje u javnosti govore o vrlo brzim prevremenim izborima“, izjavio je Veselji za program RSE na albanskom jeziku.

In je rekao da se medjutim „to neće dogoditi zbog same činjenice da u okolnostima u kojima je Kosovo trenutno, gradjani zaslužuju vladu koja će ih voditi na putu poboljšanja perspektive i borbe protiv korupcije, to su najveći prioriteti na Kosovu: zapošljavanje i borba protiv korupcije“.

Veselji je su mu mesdto premijera nudile partije koje govore o „crvenim linijama i izborima“, ali dodaje da smatra da je legitimitet moguće dobiti samo ako se „pitaju ljudi“.

Predsednik Kosova Hašim Tači je krajem prošle nedelje u skladu sa svojim ustavnim predložio vladajućoj koaliciji PAN da predloži novog mandatara za sastav vlade koji bi, u slučaju da dobije podršku Skupštine, produžio psotojeći mandat Vlade, bez novih izbora.

Istog dana Veselji je Tačiju odgovorio rekavši da se koalicija nije saglasila oko imena novog mandatara.

Na pitanje novinara RSE koje partije su mu ponudile poziciju premijera, odbio je da odgovori.

U Prištini se politička situacija iskomplikovala ostavkom premijera Ramuša Haradinaja zbog poziva u Specijalni sud za ratne zločine, u Hagu, u svojstvu osumnjičenog.

Jdine dve ustavne opcije dostupne kosovskom predsedniku su imenovanje novog mandatara za formiranje vlade ili raspisivanje vanrednih izbora.

Medjutim, pre raspisivanja izbora, potrebno je raspustiti Skupštinu Kosova, a sednica o kojoj će se glasati o tome je zakazana za 22. avgust.

(Beta)