Rukići: Ako bude nestašice sledi rast cena

PRIŠTINA – Predsednik kosovske Privredne komore Berat Rukići rekao je danas da će ukoliko dođe do nestašice proizvoda uslediti rast cena.

„Bitno je da radimo na alternativama snabdevanja, pošto je Privredna komora preuzela tu ulogu. Ja sam u stalnoj komunikaciji sa svojim kolegama iz Makedonije, Crne Gore, Austrije, posetiću i Tursku, videćemo i šta su alternative za neke strateške proizvode, uglavnom sirovine“, rekao je Rukići za agenciju Kosovapreš.

„Ukoliko se pojavi nedostatak proizvoda na tržištu, to automatski podrazumeva rast cena, i to je situacija koju pokušavamo da izbegnemo“, rekao je on, prenela je RTK 2.

(Tanjug)