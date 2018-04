Rusija će munjevito odgovoriti ako njeni vojnici nastradaju od američkih bombi

Ako prilikom mogućeg napada SAD na Siriju nastradaju ruski vojnici koji se tamo nalaze, odgovor Rusije će biti munjevit, rekao je Sputnjiku zamenik predsednika komiteta Saveta Federacije za odbranu i bezbednost Jevgenij Serebrenikov.

„Kako je već navelo Ministarstvo odbrane, ruske vojne baze u Hmejmimu i Tartusu uz su ozbiljno zaštićene. Očekujemo da u slučaju napada SAD, ako do njega dođe, život naših vojnika neće biti doveden u opasnost. SAD to znaju i neće to dozvoliti, jer, kako je već govorio načelnik Generalštaba Rusije, u tom slučaju će odgovor Rusije biti munjevit“, izjavio je Serebrenikov.

Ranije je Zapad optužio Damask za hemijski napad u sirijskom gradu Dumi u Istočnoj Guti. Moskva je negirala informacije o bombi sa hlorom koju su, navodno, bacili sirijski vojnici. Ministarstvo inostranih poslova Rusije je saopštilo da je cilj dezinformacija o primeni otrovnih supstanci u Siriji da se ograde teroristi i opravda moguća vojna intervencija spolja.

Ruski Generalštab je još 13. marta saopštio da militanti pripremaju insceniranje upotrebe hemijskog oružja u Istočnoj Guti. Oni su smatrali da će SAD to pokušati da iskoriste kako bi napale Siriju.

Predsednik SAD Donald Tramp je obećao da će odluku o Siriji doneti do srede. Spremnost da učestvuje u bombardovanju izrazio je predsednik Francuske Emanuel Makron.

(Sputnjik)