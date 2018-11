Rusija odbila da vrati brodove, u Ukrajini proglašeno vanredno stanje (video)

Dan nakon incidenta u Azovskom moru, kada je Rusija zaplenila tri ukrajinska broda uz upotrebu oružja, stanje u samom moreuzu je mirno, ali napetosti rastu na političkom terenu – savet za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine predložio je uvođenje ratnog stanja, Rusija traži hitnu vanrednu sednicu Saveta bezbednosti, dok iz NATO-a kažu da prati situaciju.

Presednik Ukrajine Petro Porošenko potpisao je ukaz o odluci Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu da uvede ratno stanje u Ukrajini nakon incidenta u Kerčkom moreuzu, navodi se na sajtu ukrajinskog predsednika. Vrhovna rada Ukrajine trebalo bi da razmotri predlog o uvođenju ratnog stanja od 17 sati po moskovskom, odnosno od 15 po našem vremenu.

BREAKING: Ukraine's President Poroshenko has signed martial law declaration proposed by his National Security and Defense Council. Decree has been published on the president's official site.

