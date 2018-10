Ruski MIP traži od Brisela da izvrši pritisak na Prištinu

MOSKVA – Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Brisel da izvrši pritisak na Prištinu da reši situaciju na Kosovu, izjavio je pomoćnik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

On je to rekao u intervjuu za rusku Izvestiju i dodao da bi dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo Brisela, trebalo da dovede do logičnog rešenja – naročito u pogledu normalnog funkcionisanja Zajednice srpskih opština na Kosovu, prenose RIA novosti.

(Tanjug)