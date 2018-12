Ružić: Opozicija je jalova, vlast nema razlog za strah

BEOGRAD – Potpredsednik SPS i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da vlast nema razloga da se plaši opozicije, jer je, kako ocenjuje, politički i organizaciono jalova.

„Za svaku demokratski izabranu vlast dragoceno je da postoji konstruktivna i argumentovana opozicija kao korektiv te vlasti. Tu dragocenost Srbija nema imjući u vidu koliko je opozicija dezorjentisana, politički, programski i ideološki suprotstavljena unutar sebe, organizaciono jalova“, rekao je Ružić u intervjuu za Kurir i đoaje da bi bio radosniji da vlast ima političke oponente od kojih bi osećala barem blagu bojazan.

Kada je reč o protestima u Beogradu, na koji je pozvao deo opozicije okupljen u Savezu za Srbiju, Ružić je rekao da su oni imali višednevni „tim bilding u postponoćnom terminu rijaliti programa kako bi se okuražili i podigli tenziju“.

„Mislim da svi zajedno imaju jednu konstukcionu grešku, prioritet im je politički slom jednog čoveka, predsednika republike, dakle destrukcija im je orijentacija, a kreativnosti i odgovora na sva važna državna i ekonomska pitanja nemaju. Razlog je jasan. Odgovore daje onaj koga žele da sruše, zajedno sa najvišim državnim rukovodstvom“, smatra Ružić.

Na pitanje da se spekuliše da bi 2019. mogla da bude izborna godina, Ružić objašnjava da se izborni ciklus, van redovnog termina, inicira isključivo kad ne postoji stabilna parlamentarna većina ili postoji određena društveno-ekonomska krizna situacija u državi.

„Treća opcija može biti ‘državni razlog’. Svakako, ukoliko i dođe do izbora, biće to refleksija duboko promišljene i odgovorne političke odluke najvažnijih političkih odlučilaca, pre svega SNS“, naveo je on.

Upitan kako vidi situaciju u vezi sa kosovskim pitanjem, Ružić ukazuje da, nakon svakog diplomatskog poraza, tzv. politički establišment u Prištini pobede Srbije posmatra sa podozrenjem, ljubomorom i zavišću.

„Ponašaju se kao dete kome uzmete igračku i prave kardinalno neodgovorne poteze na štetu svih građana u kosovskom društvu, na štetu dijaloga, na štetu ionako krhke stabilnosti i svakako na štetu Srbije“, rekao je Ružić.

Uz konstataciju da je situacija kompleksna, Ruzić je rekao da Srbija mora mirno, mudro i staloženo da na njihove ratne pokliče, carinske ratove koje vode, zabranu kretanja ljudi i robe, odgovori jasnim zahtevom za što brži odgovor Brisela zašsto se dozvoljava kršenje CEFTA sporazuma, zašto se Unmik Kosovo ne sankcioniše, zašto se dozvoljava kršenje elementarnih evropskih vrednosti.

„Dug je put do cilja i važno je da shvatimo da je u pozadini svega nemoć, srdžba i ekstremna želja da poseduju nezavisnost na koju se pozivaju godinama, a za koju sve više shvataju da je ne poseduju. Racionalno bi bilo da shvate da će bez razgovora sa Beogradom najveći gubtnici biti oni“, rekao je Ružić.

On je dodao da je „takozvana država Kosovo“ očigledno političko mezimče Zapada ili barem najuticajnijih zemalja Zapada.

„Međutim, to mezimče navodno više ne želi da posluša ni mentore, jer su ih očigledno razmazili. Smatram da je urgentno prevaspitavanje ‘deteta koje je stupilo na pogrešan kolosek’ jedini lek i da svakako može uroditi plodom. Metodi prevaspitavanja, barem kad je Vašington u pitanju, svakako su nepresušni i mogu biti vrlo lekoviti i u interesu regionalnog mira“, smatra Ružić.

Na pitanje da li je izvesno da će ostati na mestu potpredsednika nakon predstojećeg kongresa SPS-a, na kojem će se birati novo rukovodstvo stranke, Ružić je istakao da taj deseti jubilarni kongres SPS predstavlja, pre svega, „jedno veliko i veličanstveno okupljanje socijalista“ oko njihove državotvorne ideje, njihovih programskih opredeljenja, uz kvalitetan osvrt na sadašenje stanje u srpskom društvu i trasiranje budućih koraka.

„Očekuje nas i izbor Ivice Dacića za predsednika SPS, izbor Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora. Ko će biti potrpedsednici oldučivaće se na nekoj od prvih sednica Glavnog odbora nakon kongresa. Siguran sam da će to biti kvalitetan tim s Dačićem na čelu, ko god u njemu bio“, rekao je Ružić.

Upitan kako bi ocenio Dačićevo vođenje stranke, Ružić je rekao da je ono veoma uspešno, mudro, vizionarski, uz konstantu da SPS uvek vodi računa o državnom interesu na tom strateškom nivou bavljenja politikom.

„Suštinski, Dačić je na čelu rukovodstva SPS već 15 godina, a partija je u tom periodu preduzimala veoma izazovne korake i aktivno učestvovala u svim važnim društveno-političkim procesima, od evropskih integracija i otvaranja pregovora, preko briselskog dijaloga i dostojanstvene i diplomatske odbasne Kosmeta, do realizacije važnih infrastukturnij projekata i sprovođenja važnih reformi“, ukazao je Ružić.

(Tanjug)