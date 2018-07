Ružić zadovoljan radom ministarstva i vlade u prvih godinu dana

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas da je zadovoljan radom svog ministarstva i Vlade Srbije u prvih godinu dana i najavio da bi do kraja godine trebalo da bude završena reforma sistema plata u javnom sektoru.

„Mislim da su svi ministri radili predano. Ministarstvo na čijem sam čelu i tim ljudi koji tamo radi, uspeo je da 14 zakona bude izglasano u parlamentu, mislim da je to dobar podatak“, rekao je Ružić za televiziju Prva.

On je istakao da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uradilo sve što je bilo predvidjeno akcionim planom i da ih očekuje veliki posao, da završe reformu sistema plata u dogovoru sa Ministarstvom finansija.

„Neophodno je upodobljavanje platnih razreda i platnih grupa, spemamo uredbu po tom pitanju, a otvorićemo i dijalog sa sindikatima. Očekujemo da se sve to završi do kraja godine“, kazao je on.

Upitan o rekonstrukciji vlade koja bi, prema pisanju medija trebalo da budu u oktobru, Ružić je rekao da ne bavi pitanjem rekonstrukcije.

„Ali, svaka rekonstrukcija koja vodi boljitiku je pozitivna“, ocenio je.

Govoreći o tome da je predsednik opštine Čajetina otkazao jučerašnji sastanak, Ružić je ocenio da je previše pažnje poklonjeno tom pitanju, s obzirom da on svakodnevo ima sastanke sa predsednicima lokalnih samuprava.

Ružić je kazao da je već imao radni sastanak sa predsednikom opštine Čajetina Milanom Stamatovićem, gradonačelnikom Šapca Nebojišom Zelenovićem i predsednikom opštine Paraćin Sašom Paunovićem i da su tada razgovarali o njihovom obraćanju Savetu Evrope.

Ružić je rekao da mu ono za šta se zalažu predsednici tri opštine izgleda „kao najava hipoteze“ i da nema govora da su te lokalne samouprave diskriminisane.

„Ne bih rizikovao da ulazim u političku ravan, ali moram da kažem da, kada uporedimo davanje iz budžeteske rezerve, broj odobrenih zapošljavanja, sredstva iz privrede, sve to govori da ni na koji način te opštine nisu bile diskriminisane“, ocenio je Ružić.

Predstavnici opština Čajetina, Paraćin i grada Šapca obratili su se Savetu Evrope zbog, kako tvrde, stalnog pritiska Srpske napredne stranke na malobrojne opozicione lokalne samouprave u Srbiji.

