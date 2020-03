Šabić: U kampanji se ugrožava pravo gradjana na privatnost

Već sam početak predizbornih aktivnosti potvrdjuje kontinuitet ugrožavanja prava gradjana na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti i nespremnost odgovornih da ta prava štite, ocenio je raniji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, advokat Rodoljub Šabić.

„Mnogi gradjani s punim pravom reaguju na sranačke aktivnosti koje se predstavljaju kao kampanja od vrata do vrata. Objašnjenja tipa „pa tako je to svuda“ nisu korektna ni prihvatljiva“, rekao je on agenciji Beta.

Šabić smatra da je „jedna stvar komunikacija stranačkih aktivista sa članovima stranke ili simpatizerima i potencijalnim sledbenicima radi predstavljanja poltičkog programa i ciljeva, a sasvim druga stvar generalne posete stanovima koje uključuju sistematsku obradu ličnih podataka“.

„Pri tome je još vidljivo da stranački aktivisti raspolažu podacima iz baza podataka različitih organa vlasti koji ne bi smeli da im budu dostupni i to sa razlogom izaziva pitanja i uznemirenje gradjana“, dodao je on.

Poseban problem je obrada, traženje i evidentiranje podataka koji spadaju u kategoriju posebnih, naročito osetljivih, rekao je Šabić i dodao da se Zakonom o zaštiti podataka kao posebni, naročito osetljivi podaci tretiraju „ne samo podaci o pripadnosti političkoj stranci nego i podaci o političkom opredeljenju generalno“.

„Insistiranjem na obradi tih podataka, posebno u situaciji kad mnogi gradjani nisu sigurni da li smeju da ih uskrate, ili da li to mogu bez rizika, ozbiljno se dovode u pitanje zakonske i ustavne garancije prava gradjana.

S tim u vezi vrlo je zabrinjavajuća nespremnost države, nadležnih organa da na ugrožavanja ili kršenja prava gradjana od strane političkih stranaka reaguje“, rekao je on.

„Indikativno je da je godinama unazad, u više zakona, bilo pokušaja da se gradjani zaštite od maltretiranja, odnosno od „nasrtljivog marketniga“ prodavaca roba i usluga, ali da nikad ništa ni slično nije pokušano u vezi sa aktivnostima političkih stranaka“, ocenio je nekadašnji poverenik.

„Poseban problem su svakako sumnje da stranački aktivisti raspolažu ličnim podacima gradjana iz baza podataka ustanovljenih za potrebe organa vlasti. Ti podaci ne samo da bi im morali biti nedostupni nego posedovanje i obrada tih podataka predstavlja kažnjivo, čak i krivično delo a reakcije nadležnih izostaju“, smatra Šabić.

„Ako reakcija i bude, one su samo pro forme, postupci se po prijavama pokreću, ali se guraju pod tepih, razvlače do zastarelosti“, dodao je on.

„Ilustracije radi, podsetiću na jedan gotovo bizaran primer – pred sam odlazak sa funkcije poverenika podneo sam krivičnu prijavu povodom više nego osnovane sumnje da su lični podaci čak 1,7 miliona korisnika Fonda PIO predati vladajućoj stranci ali do danas javnost nema nikakvih informacija šta su tužilaštvo i policija s tim u vezi preduzeli i utvrdili“, rekao je on.

Šabić je ocenio da je „raskorak izmedju zakonskih i ustavnih garancija prava gradjana i stvarnosti je veliki i nedopustivo je da dalje raste“.

