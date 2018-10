SAD: Pod okriljem EU smo, ali bez Vašingtona se ne može

BEOGRAD – Na Zapadnom Balkanu se ne može bez Vašingtona, iako region funkcioniše pod okriljem EU, konstatovao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da Srbija ima dobre odnose sa SAD i pored suprotstavljenih stavova o KiM, te da je nedavno ostvaren pomak, jer su u Vašingtonu počeli da slušaju srpske stavove.

Vučić je, na pitanje moderatora na Beogradskog bezbednosnom forumu kako rade SAD na Balkanu i kako vidi situaciju kada upredi SAD sa delovanjem EU u smislu demokratizacije regiona i njegovog dovođenja pod zapadnu sferu uticaja, kazao:

„Nisam baš najbolja osoba za komentare o tome, ima većih ‘fanova’ SAD u našem državnom rukovodstvu. Ali, racionalno govoreći, imamo dobre odnose sa SAD, oni su barem počeli da nas slušaju. Imamo različite stavove o Kosovu. Na potpuno suprotstavljenim stranama smo kada se radi o formiranju kosovske vojske i nekim drugim pitanjima. Ali, postoji progres, koji je načinjen nedavno“.

Kako je rekao, postoji šansa da govorimo otvoreno sa američkom administracijom i njenim predstavnicima.

„Nadam se da ćemo tako i nastaviti“, ističe Vučić.

Kako kaže, neko može reći da se Srbija s vremena na vreme ponaša kao slon u staklarskoj radnji, ali da se, manje-više, to se može reći i za američku politiku.

„Ali, moramo da radimo sa njima. Oni su stvarna supersila, mi smo mali. Nemam velika očekivanja ali imam nadu“, rekao je Vučić.

On je dodao da je u uvodnoj reči bio veoma jasan:

„Priznajem da u EU ima puno ljudi koji ulažu puno napora u cilju stvaranja bolje atmosfere između država i teritorija Zapadnog Balkana i Unije ali to nije dovoljno. Videćete razliku – 2001. godine je podrška NATO u ovoj zemlji bila 38 odsto, danas četiri odsto, podršku EU 80 odsto, a danas oko 42 odsto. Kako god, kada bude referendum ta podrška će biti 52 odsto, ne kažem da je to ugroženo. Nije. Ali, ljudi koji se zalažu za put u EU, uključujući i mene rade to na racionalni način i vide racionalna rešenje“, ističe Vučić.

To više nije san, više nije slučaj da ljudi jedva čekaju da vide rezultate kao što je konači datum ulaska u EU, kaže on.

Podsetio je na početak Berlinskog procesa pre pet godina, kada su svi imali velike nade.

„Mislili smo da smo u poziciji da rešimo sve infrastrukturne, ekonomske probleme. Ja se još divim Angeli Merkel što je sve to uspela da objedini na konferenciji. Ako ništa drugo, jednom godišnje se podsećamo na obaveze i šta smo propustili. Ali, problem je u tome što smo na početak izgradnje autoputa mira čekali šest godina“, kaže on.

Ljudima, kako kaže, trebaju opipljivi rezultati – putevi, železnice.

„Ne tražimo više novca od EU, mada sam bio svedok toga da se neke članice bore samo za novac. Mi to nikad nismo tražili. Tražili smo uzajamno poštovanje. Sa naše strane ga imate a treba nam od strane EU“, ističe on.

Navodeći da je i u zemlji dosta kritikovan zbog odnosa prema Merkelovoj, on kaže da je ipak, malo njih kojima je zaista stalo do Zapadnog Balkana.

„Nastavićemo da povećavamo naš rast, udvostručićemo BDP, bićemo sasvim druga zemlja. To je ono što nam treba, na to sam mislio kad sam govorio o miru, zato nam treba i podrška SAD, bez obzira na to da li im se sviđamo ili ne i da li se oni nama sviđaju ili ne“, kaže Vučić.

Važno je da razgovaramo sa njima, da nalazimo zajednička rešenja – bez SAD, EU, Rusije u regionu to nije moguće.

„Radimo pod okriljem EU ali ne može se bez Vašingtona“, zaključio je on.

(Tanjug)