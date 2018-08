Šalja: Sporazum nužan,vreme ne radi ni za jednu stranu

BEOGRAD – Sporazum između Beograda i Prištine je nužan, jer vreme ne radi ni za jednu stranu, ocenjeno je danas u Beogradu na okruglom stolu “Izazovi dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova”.

Razgovaramo već 21 godinu i ne mogu da zamislim da ćemo još 10 godina govoriti o normalizaciji odnosa, kaže publicista i političar Bljerim Šalja i poručuje da to više ne može da se „otaljava“.

Navodeći da se stiglo do zajedničkog zaključka da treba da se napravi sporazum, Šalja je istakao da je on preduslov za obe strane, jer smo sada jedni drugima taoci.

Srbija, kako kaže, ne može da ima jasan put ka Evropskoj uniji ako ne reši pitanje Kosova, a Kosovo bez rešavanja odnosa sa Srbijom ne može da aplicira za članstvo u UN i da ide ka EU.

„Srbija na Kosovu nije samo teritorija, nego i ideologija i mentalitet, a Kosovo u Srbiji nije samo. Jednom za svagda treba da to završimo da bismo se bavili sami sobom. Ako ne rešimo to pitanje, plašim se ćemo se unedogled baviti jedni drugima i da će to biti alibi za druge unutrašnje stvari koje se ne rešavaju“, rekao je on.

Sporazum je nužan, rekao je Šalja, ali je napomenuo da atmosfera nikada nije bila gora za to.

Glavna poruka, prema njegovim rečima, treba da bude da je došlo vreme za sporazum i da ne treba da odugovlačimo, jer vreme ne radi ni za jednu stranu, iako ima onih koji drugačije misle.

„Ako razmišljamo da pobedimo jedni druge u dijalogu onda smo u velikim problemima. Treba da nađemo zajednički imenitelj koji će objediniti namere obe strane i da to bude dobitna kombinacija i za Srbiju i za Kosovo“, rekao je Šalja.

Komentarišući različite spekulacije o nemirima, Šalja kaže da bi u tom smislu došlo do susepnzije dijaloga i do nove krize i problema što će, dodaje, sve vratiti na polaznu situaciju.

Na okruglom stolu je ukazano i da bi razgraničenje, o kojem se govori, destabilizovalo region i dovelo do domino efekta.

Siniša Vuković, asistent na vašingtonskom univerzitetu SAIS, smatra da bi Tačijeva ideja o takozvanoj korekciji granica dodatno zakomplikovala već komplikovan dijalog.

“Postavlja se pitanje i da li je to resenje u skladu sa strateškim interesima obe strane, a odgovor je ne. Pre svega ne treba smetnuti sa uma da se na severu nalaze resursi za Prištinu poput vodosnabdevanja. Drugo, opšte je poznato da većina Srba živi juzno od Ibra, dakle problematizuje se budućnost manjina”, rekao je on.

Kako kaže, bilo koji vid razmene teritorije bi manjine stavio u gori položaj, makar na kratki rok, jer bi ohrabrio nacionalističke snage, a tu je i neminovan domino efekat, što bi, dodaje, nepovratno destabilizovalo region.

“Šalje se poruka da država nije u stanju ili ne zeli da garantuje prava manjina i priznaje nedostatak demokratskog kapaciteta. Skreće se paznja sa suštine dosadašnjih pregovora. Ko god insistira da se fokus zadrži na ovoj temi, ili gubi ili kupuje vreme. Zavisi koga pitate”, rekao je Vuković.

Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da Srbija nikada nije donela akcioni plan za poglavlje 35 (normalizacija odnosa sa Kosovom), te da za to čeka na evropsku birokratiju, a smatra i da o trajnim rešenjima treba razmišljati tek posle potpisivanja sporazuma.

“Ako želite dijalog, morate da racunate na konflikt menadzment kojim upravljate, a ne da ulećete u akcije konflikt mendžmenta kojim ne upravljate. Manipulacije dijalogom sada izmiču kontroli”, ocenio je Janjić.

Ocenio je da “podela” o kojoj se govori predstavlja bežanje iz okvira normalizacije, da ta novina može da donese ograničene sukobe, posle kojih bi opet vlasti morale da razgovaraju, mada tada o drugim stvarima.

Urednica portala Košev Tatjana Lazarević kaže da je KFOR od juče vidljiviji na terenu, makar u srpskim sredinama, na integrisanim graničnim prelazima i da dolaze u jeku vrlo ozbiljnih upozorenja i spekulacija o mogućim nemirima na severu.

Podsetila je da sutra 4. avgusta ističe ultimatum koji je srpska strana dala Prištini da se formira organizacija koja se predstavlja kao simbol autonomije Srba, te ukazala da se pojavila vest da Nacrt statuta ZSO, koji izrađuje upravljački tim, sadrži izvršna ovlašćenja.

(Tanjug)