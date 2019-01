Saradnja Nemačke i Francuske – model za Srbiju i region

BEOGRAD – Povodom obeležavanja 56 godina od potpisivanja Jelisejskog ugovora ambasadori Nemačke i Francuske u Srbiji, Tomas Šid i Frederik Mondoloni, organizovali su večeras prijem sa kojeg su poručili da iskreno pomirenje i saradnja dve zemlje može da bude model za Srbiju i region.

Na skupu, na kojem je bilo reči o saradnji dve zemlje u oblasti javne uprave, obratio se i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, koji je istakao da današnji dan i Jelisejski sporazum ne simbolizuju samo pomirenje dve zemlje, već i duh jedinstva i mira u Evropi i da Srbija i region iz tog primera mogu mnogo da nauče.

Nemački ambasador Šib kaže da je Jelisejski sporazum postao evropska priča o uspehu.

“Posle decenija mržnje i animoziteta, Nemačka i Francuska su konačno naučile lekcije i rešile da sarađuju kako bi obe zemlje, ali i cela Evropa, napredovali”, rekao je Šib i dodao da je vekovni animozitet pretvoren u partnerstvo, koje je kasnije postalo i prijateljstvo.

Na taj način je besmislena konfrontacija, koja je vodila u destrukciju ceo kontinent, pretvorila u motor integracije i ujedinjenja cele Evrope, rekao je Šib.

“Ne zaboravimo da je to bilo moguće samo uz iskreno pomirenje”, napomenuo je on i podsetio da su danas nemački kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron potpisali novi sporazum o jačanju nemačko-francuskih odnosa.

Šib je rekao da taj sporazum ne zamenjuje Jelisejski, već da pokazuje kako uz zajedničke napore možemo da se suočimo sa izazovima budućnosti.

„U ovo vreme sve jačeg populizma potrebna nam je jaka i ujedinjena Evropa koju će voditi vladavina prava“, rekao je Šib.

On je istakao da je to što su Nemačka i Francuska postigle kroz iskreno pomirenje i saradnju od 1963. do danas jedinstveno i može da bude model za Srbiju i region u mnogim aspektima, te da je jedan od primera i regionalna Kancelarija za mlade na Zapadnom Balkanu, koja je nastala po uzoru na sličnu kancelariju Nemačke i Francuske.

Francuski ambasador Frederik Mondoloni rekao je da je istorijsko pomirenje dve zemlje bilo bazirano na jakoj političkoj volji, ali i na konkretnim instrumentima i institucijama, među kojima su i savet ministara dve zemlje, koji se sastaje dva puta, te saradnja u bezbednosnim i spoljnim poslovima, kao i kancelarija za saradnju mladih.

Takođe, rekao je da je jedan od konkretnih primera saradnje dve zemlje zajednički master program u oblasti javne uprave i administracije.

„Želimo ovim da pokažemo primer koji može biti koristan i u regionu i u Srbiji i nadamo se da će inspirisati i neke ideje saradnje u zemljama u regionu čiji je cilj evropska integracija“, rekao je Mondoloni.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da primer saradnje Nemačke i Francuske i u javnoj upravi može da pomogne i Srbiji u smislu saradnje sa zemljama u regionu.

„Pomirenje je, naravno, ključna reč ne samo za Nemačku i Francusku, nego i za naš ceo region“, rekao je Ružić.

Ministar je rekao da je reforma javne uprave jedan od osnova reformi u procesu evropskih integracija, ističući da je prošla godina u tom pogledu bila veoma aktivna, jer je usvojeno više zakona u oblasti javne uprave i administracije, između ostalog i Zakon o inspekciji i e-upravi.

„Radimo mnogo na tome da povećamo efikasnost državne uprave i administracije, i na lokalnom nivou. Želimo da promenimo negativnu sliku naših građana o adminsitraciji, kako bi bili zadovoljnijij onim što im javna uprava pruža kao servis“, rekao je Ružić i dodao da Srbija zato ulaže mnogo i u digitalizaciju.

Ministar je istakao da je Srbija uspela u sprovođenju tih reformi i uz podršku evropskih partnera, među kojima se izdvajaju i Nemačka i Francuska.

Jelisejski sporazum, ugovor o posleratnom pomirenju, potpisan je na današnji dan 1963. godine, a potpisali su ga nemački kancelar Konrad Adenauer i francuski predsednik Šarl de Gol.

Taj posleratni sporazum predstavlja osnovu za nemačko-francusko prijateljstvo, kao i prekretnicu u odnosima dve zemlje na putu ka pomirenju i zajedničkoj evropskoj budućnosti.

Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron danas su potpisali novi sporazum o jačanju nemačko-francuskih odnosa kako bi poslali pozitivnu poruku Evropskoj uniji, koja je oslabljena porastom nacionalizma.

Njihova želja je da pokažu da je osovina EU i dalje jaka, a u tekstu sporazuma navodi se da će dve države proširiti svoju saradnju u spoljnim poslovima, poslovima odbrane, spoljne i unutrašnje bezbednosti i razvoja, dok će istovremeno zajednički raditi na jačanju sposobnosti Evrope da deluje nezavisno.

Proširenje ugovora dogovoreno je tokom prošle godine, a njim se precizira i da će jedan od prioritetnih ciljeva francusko-nemačke diplomatije biti omogućavanje Nemačkoj da postane stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

