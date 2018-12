Šarčević: Nema razloga za protest, nije obećano 14 odsto

BEOGRAD – Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da nema razloga za protest prosvetara koji je najavljen za sutra, i dodao da su prosvetni radnici imali četiri povećanja plate u poslednje dve godine – prvo četiri, pa šest, deset i sada devet odsto.

On je za Tanjug rekao da su mu „čudni razlozi za protest i štrajk“, da se kao jedan od razloga navodi odlaganje Zakona o platnim razredima za godinu dana, a da su baš zbog tog zakona prosvetari štrajkovali u septembru i oktobru.

To što sindikati tvrde da im je obećano povećanje plate od 14,67 odsto, a da su dobili devet odsto, ministar kaže da je to „igra reči i manipulacija“.

„Rečeno je ako počne primena zakona o platama i platnim razredima, tada bi povećanje bilo 14 odsto. Ne može se primeniti ta kvota plate, pošto zakon nije usvojen. Sada manipulišete tako što vadite iz jednog koša, stavljate u drugi i pravite neku novu istinu, e to je manipulacija“, poručio je ministar prosvetnim radnicima.

Dodaje da pregovori o kolektivnom ugovoru s prosvetarima tek predstoje, da predstavnici sindikata imaju neke svoje predloge koji će biti analizirani ove nedelje s predstavnicima Ministarstva prosvete.

„Videćemo mogućnosti države, za šta ministarstvo finansija ima para, ali i da sagledamo koja su iskustva i evropskih zemalja i pogledamo da li su zahtevi maksimalni ili su realni. Biće ovim ugovorom još dosta toga dobrog predviđeno“, naglasio je ministar.

On je dodao da zbog toga ne vidi razlog da se štrajkuje unapred, za nešto što se nije desilo. Kako kaže, nezadovoljstvo prosvetnih radnika traje godinama i da je on za to da se ono trajno reši.

„Bio sam optimista da će se ono brže rešiti. I dalje sam optimista. Potrebno je malo strpljenja. Ono što ljudi treba da shvate jeste da država u ovom trenutku može toliko“, istakao je Šarčević.

On je ocenio i da među sindikatima ima „malo borbe za prevlast, koji će biti jači i koji će biti reprezentativan“, i ukazao da prosvetni radnici nisu poslušali svoje sindikalne lidere tokom prošlog štrajka upozorenja i da se odazvalo samo 20 odsto škola u Srbiji.

„Pregovramo sa vladom o Zakonu o platnim razredima i imamo tvrde pozicije. Kada se zakon donese znaćemo kada će početi primena i tada će biti sredstva. U nekom delu razumem moje kolege, ali mislim da su ovi razlozi, posebno za izradu posebnog kolektivnog ugovora, besmisleni jer se na njemu radi“, istakao je ministar.

Pregovorima o platnim razredima, smatra, došli su do dobrih rešenja a to je da u višim platnim razredima budu prosvetari koji rade u otežanim uslovima, koji imaju pedagoška zvanja, odeljenske starešine.

(Tanjug)