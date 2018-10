Šarčević: Problemi zaposlenih u vrtiću nisu gurnuti pod tepih

BEOGRAD – Problemi zaposlenih u predškolskom obrazovanju nisu gurnuti pod tepih, izjavio je danas ministar prosvete Mladen Šarčević i dodao da veruje da će ti ljudi biti iznenađeni stepenom povećanja plata koje ih očekuje naredne godine.

„Mislim da će biti iznenađeni nivoom povećanja plata koji se očekuje naredne godine. Ta motivacjia mora da postoji iako su zaposleni u predškolstvu najmanje puta izražavali nezadovljstvo zbog plata i pravili posebne performanse“, rekao je Šarčević na skupu u Klubu poslanika na kome je ocenio da su u Srbiji napravljeni veliki pomaci na svim nivoima obrazovanja u Srbiji.

Ministar je dodao i da smatra da će nadležni reformom Zakona o platama uspeti da reše položaj zaposlenih u predškolskom obrazovanju pravednije i bolje makar u naredne dve godine.

Šarčević je to rekao na predstavljanju novog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“ čiji je cilj celovit razvoj i dobrobit deteta kroz integrisani pristup učenju, povezivanje igre i drugih aktivnosti, kao i izgradnja smislenih odnosa sa vršnjacima i odraslima u prostoru koji je inspirativan.

Upitan kada će zahtevi sindikata da se plate finansiraju direktno iz republičkog bužeta biti rešen, Šarčević je rekao da je to pokušavao više puta zajedno sa drugim ministrima.

„To nije gurnuto pod tepih, ali to bi zahtevalo silne promene Zakona, oko poreza … „, rekao je Šarčević i dodao da misli da će to polako, za godinu, dve, kada se primeni Zakon o sistemu plata morati da legne.

Za sada koristimo mehanizme da se vrše pritisci na lokalne samouprave koje to ne rade, time što im se ne uplaćuju redovno sredstva, rekao je ministar.

Ministar je ocenio da je bitno da su ti ljudi ušli kroz grupe i platne razrede u profile koji im odgovaraju.

„To je nešto što nisam mogo da rešim, jer bi to tražilo od 18 do 20 miliona dinara koje smo morali da uzmemo od lokala, što nije bilo moguće bez izmene poreza“, kazao je on.

„Mehanizam da se interveniše da predsednici opština ne potroše pare koje su dobili za predškolske ustanove već da ih odmah upate rešićemo u naredne dve godine“, rekao je ministar.

