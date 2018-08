Šarčević: Prosvetari mogu očekivati povišicu oko 10 odsto

BEOGRAD – Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da prosvetni radnici mogu očekivati povećanje plata od oko 10 odsto što će biti četvrto od njegovog dolaska na tu funkciju u avgustu 2016. godine, i značajno će promeniti status zaposlenih u prosveti.

Biće to najveće povećanje, uz ono koje će dobiti zaposleni zdravstvu, rekao je Šarčević na TV Prva odgovarajući na pitanje da li će sindikati biti zadovoljnim tolikim povećanjem.

„To nije malo, za dve godine koliko sam na čelu ministarstva bila su tri povećanja – od 10, četiri i šest odsto. To će biti četvrto povećanje što značajno menja status ljudi kojih rade, a kad govorimo o platnim razredima i svaki zaposleni svojim kvalitetom rada može da napreduje, ako dođe do četvrte katerogije pedagoškog savetnika može imati platu kao redovan profesor univerziteta“, rekao je Šarčević.

Ministar je dodao da su razgovori o kategorijama u velikom delu završeni na nivou vlade i ministara, a da se sindikat tek uključuje kako bi se nastavili razgovori za kategorije koje treba da se izdefinišu.

Prema njegovim rečima, postoji dosta kategorija koje obuhvataju one od predškolskog do univerziteta, a osnova je da matrica podrazumava i otežane uslove rada, napredovanje i kvalitet u radu.

Ministar je dodao se radi na tome da se kvalitet kroz matricu vidi i da od jeseni do novembra ljudi uđu u prvo zvanje koje sigurno moze da dostigne 20 do 25 odsto ljudi.

„Podstićemo škole da se formiraju timovi za kvalitet da se u novom zakonu sagleda ko to sve čini i kako se radi kako bi za 2019. godinu mogli da to isprojektujemo“, rekao je on,

Šarčević je dodao, kada je reč o povećanju plata, da bi granski sinidakti morali međusobno da obave razgovore kako bi se izbegla fama „oni su dobili više od nas“.

Povodom dopisa svim visokoškolskim ustanovama da do 1. septembra ugase isturena odeljenja ministar je rekao da će to upozorenje biti ozbiljno tumačeno i da se odnose na ona koja nisu akreditovana.

„Ako imate matičnu ustanovu u gradu ii krenete da radite mimo akreditacije i protokola i kažete posle ću to, ne može, to je nekakav divlji rad koji se neće tolerisati“, rekao je on i dodao da će početna kazna za frime biti dva miliona, a za rukovodioca 200.000 dinara.

Dodao je da je jedna od takvih škola visoka medincinska u Bujanovcu, sa sedištem u BH Federaciji.

„Viskoškolske strukovne škole biće pod lupom jer tu imamo dosta haotično ponašanje iako ogromna većina radi korektno i pouzdano“, rekao je ministar i ponovio da je cilj da naciju obrazujemo što više i kvalitetnije i da to što manje košta građane, jer sada imamo suprotne primere.

(Tanjug)