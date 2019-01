Šarčevićeva izjava mi se učinila pogrešnom, svak čovek važan

BEOGRAD – Uveren sam da ministar Šarčević nije imao nameru da bilo koga uvredi, ali mi se njegova izjava učinila pogrešnom, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić, povodom izjave ministra prosvete da nema ozbiljnih imena među porofesorima univerziteta koji su podržali proteste.

„Šarčevićeva izjava mi se učinila pogrešnom. Smatram da je svaki čovek u ovoj zemlji važan“, naglasio je Vučić na pres konferenciji.

Svestan je kaže svakog postignuća, zna u cifru broj otvorenih muzeja, bolnica, škola, domova zdravlja, vrtića, kolike su bile plate i penzije pre, a koliko sada, ali je svestan, kaže, i da ima onih koji to neće tako da vide.

„Svi rezultati govore da smo apsolutno u neuopredivo boljoj poziciji u svakoj sferi života. Ali, ima jedan deo ljudi koji vam i dobre rezulate zameraju i posmatraju sve to na drugačiji način. Onda sebe preispitujete“, istakao he predsednik Srbije.

Vučić je dodao da najbolje zna i kolikim smo spoljnim pritiscima izloženi i da ih on uvek prima, dok mnogi iz njegove stranke, ali i od koalicionih partnera se sklone kada su teška pitanja.

„Tu su u velikom broju kada nešto lepo treba da se saopšti, a kada treba da se primaju udarci i kada je teško, zovite kažu – zovite Vučića“, rekao je i dodao da, uprkos svemu tome, odlučan je da nastavi da se bori i istraje.

Naglasio je da je siguran da je Srbija na dobrom putu, mnogo boljem nego ikada do sada u savremenoj storiji.

„Ogromna većina građana to vidi i poštuje rad, marljivost i poštenje iznad svega i na izborima čini mi se u još većoj meri ume to da nagradi. Meni je itekako stalo do mišljenja svakog čovek i nastavnka i bilo koga drugog“.

Vučić je rekao da veruje da ćemo umeti po najvažnijim stvarima da dođemo do rešenja i podsetio da je pisao i predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Predsednik Srbije je istakao da je veoma važno da razumemo koliko je važno da rešavamo probeme i da ih ne ostavljamo za budućost i da uvek vredi pokušati i čak sa jedan odsto šansi da se uspe.

Vučić je rekao da će bar ostati u istoriji zapisano da ste pokušali nešto da uradite i rešite muke buduće generacije.

Kaže da neki ljudi u Srbiji ne razumeju da se promenila paradigma gledanja na budućnost i da je najvažnije pitanje ekonomskog razvoja.

„Ja nisam dovoljno snažan da ubedim sve one neverne Tome koji bi samo da nešto dobace, kibicuju i da nikada ništa ne resasvaju i da razmišlaju kako je najlakše praviti se blesav“, primetio je.

Dodaje i da inače u našoj zemlji najbolje prolaze oni koji ne rade ništa, pošto njih niko ne kritikuje i to su, ističe, uvek neki fini ljudi.

„A najviše smo napadali i na krst razapinjali one koji su bili najvrednije u našoj istoriji i gotovo neporedivo smo to činili, kao i one koji su najviše radili za naš narod“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)