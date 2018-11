Šarić: Hrvatska država stoji iza knjige „Mit o Jasenovcu“

BEOGRAD – Samo za istraživanje arhivske građe za knjigu „Mit o Jasenovcu“ hrvatska država je odobrila više od 6.000 evra, a to nisu nikakva istraživanja nego pamfleti. Dakle, država prećutno stoji iza takvih stvari, kaže katolički teolog i istoričar Goran Šarić.

Šarić za Politiku navodi da se u knjizi Romana Leljaka tvrdi da je Jasenovac postojao i posle 1945, iako je kustos muzeja Jasenovac objavio knjigu sa više stotina fotografija koje pokazuju da nikakav logor tamo nije postojao.

„Njihov je cilj da prikažu da je od 1941. do 1945. to praktično bilo zabavište i pozorište. Samo ne kažu da su svi glumci iz tog ‘pozorišta’, osim jednog, ubijeni“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, pozivaju se na Brozovo naređenje da se Jasenovac zatvori.

„Ja sam video taj dokument. Tamo piše da se zatvori logor Jasenovac u Baranji, kod Osijeka, koji je bio logor za folksdojčere i koji je od ovog Jasenovca udaljen 150 kilometara“, naveo je Šarić.

Onda se, ističe on, kao pozivaju na dokumente u kojima navodno stoji da „nije bilo ubijanja“, a u originalnom dokumentu se kaže „taj dan nije bilo ubijanja“, a onda se dve stranice kasnije detaljno opisuju pokolji.

Šarić dodaja da autor knjige u kojoj se poriču zločini u Jasenovcu, Roman Leljak, inače dvostruki osuđenik, kaže u prvoj rečenici „general Vlado Dapčević“, a on nikad nije bio general, nego njegov brat.

„Dakle, on već na početku ne zna o čemu priča, ali dobija medijski prostor. I Katolička crkva mu organizuje predavanja po celoj Hrvatskoj. I na taj način stvara preduslove za nove sukobe, nove ratove i nove Jasenovce“, rekao je ovaj katolički teolog i istoričar.

Prema njegovim rečima, u Hrvatskoj postoji jedan mit koji kaže da su Srbi i Hrvati dva najrazličitija naroda i da je taj čitav hrvatski narativ baziran na negiranju zajedničkog porekla sa Srbima.

Šarić nema dobro mišljenje ni o srpskim istoričarima, za koje kaže da „nisu napisali ni jednu jedinu knjigu koja bi se bavila ovim negiranjem genocida u Jasenovcu“ i smatra da su „u Srbiji intelektualne elite potpuno podbacile“.

„Ovde vlada jedna autošovinistička matrica. Imate ugledne istoričare koji drže katedre, a prihvataju narativ srpskih neprijatelja. U Hrvatskoj imate drugu krajnost – preterani romatizam, nacionalizam“, rekao je Šarić, koji je, piše Politika, oštar kritičar političkih elita, ali ne samo u Hrvatskoj, nego i u Srbiji.

Šarić je, navodi list, navukao bes u Hrvatskoj posle objave na fejsbuku o Oluji, kada je pitao „šta je tačan povod za slavlje, to što je proterano 200.000 ljudi sa njihovih ognjišta, spaljivanje kuća, pustošenje sela…ako se slavi odlazak Srba, zašto se onda ne proslavlja odlazak 400.000 Hrvata koje je slična politika oterala“.

Šarić tvrdi, navodi Politika, da su Sloveni starosedeoci u Evropi, da se na Balkanu razvila prva evropska civilizacija, da Albanci ne vode poreklo od Ilira…

