Šarović v/s Mihajlović: Ostavka, čast i ispod časti, cenzus

BEOGRAD – Poslanik Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović izjavio je danas da je ambasador SAD u Beogradu Kajl Skat svojim izjavom u Vladi Srbije da je Kosovo suverena država ponizio ne samo vladu, već i sve građane Srbije, ali i da potpredsednica vlade orana Mihajlović treba da podnese ostavku jer nije reagovala na izjavu Skata iako je bila prisutna.

Šarović je sednici parlamenta podsetio da u Ustavu Srbije piše da je Kosovo sastavni deo Srbije zbog čega je ministarku pozvao da podnese ostavku.

„Ćutala je kao zalivena. Ćutala je iako se obavezala da će braniti Ustav Srbije, da će učiniti sve da ga sačuva i to u svakom trenutku, u svakoj prilici, i na unutrašnjem i na međunardnom planu“, rekao je Šarović.

On je pitao i zašto Vlada Srbije nije donela odluku da Skata proglasi personom non grata, da ga protera iz Srbije, a ministraku ponovo pozvao da podnese ostavku“ ako ima i malo časti“.

Mihajlović mu je poručila da uvredama na njen račun neće povećati poverenje građana u radikale niti im omoghciti da pređu cenzus na izborima.

„Možete koliko hoćete, ali to ide malo teže. Neću da govorim o tome da li imate svoje vaspitanje ili ne. To što ste meni rekli, možete da kažete članovima svoje porodice, ali, molim vas, ne meni. Mislim da nije u redu“, rekla je Mihajlović.

Što se časti tiče, dodala je, „zaista je ispod časti razgovarati sa radikalima“.

(Tanjug)