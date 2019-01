Sastanak s ambasadorima EU pred posetu Putina – sličajnost

BEOGRAD – Sastanak sa ambasadorima zemalja EU i šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem nema nikakave veze sa predstojećom posetom predsednika Rusije Vladimira Putina našoj zemlji, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić, na pitanje novinara da li je tajming ta dva događaja slučajan ili ne.

Na komentar novinara da je zanimljivo da do tog sastanka dolazi samo dva dana pre posete Putina, Vučić je rekao da to nema nikakve veze sa dolaskom Putina, a za to što se odigravaju u kratkom razmaku razlog je, kaže, što je on krajem prošle godine bio u Njujorku, a usledio je katolički Božić, te je oskup pomeren za danas.

Fabrici je na isto pitanje rekao da ne bi davao značaj tim slučajnostima, pošto sa predsednikom Srbije i inače imaju redovne kontakte.

„To je deo naseg svakodnevnog rada“, kazao je Fabrici.

Naveo je da su se sa Vučićem dogovorili da održe sastanak, odnosno radni ručak, još prošle godine i da je Vučić, zbog „njegove užrubane agende“, tek sada imao vremena za to.

„Morali smo da odložimo i dogovorili smo se za danas. Svakog dana se u Srbiji nešto dešava“, primetio je Fabrici.

(Tanjug)