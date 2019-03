Savez za Srbiju: Ako Jutka do srede ne podnese ostavku u četvrtak dolazimo u Brus

Savez za Srbiju zatražio je večeras od predsednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutke, koga je više žena optužilo za seksualno uznemiravanje, da podnese ostavku najkasnije do srede, 13. marta u 15 časova uz poruku da će ako to ne učini predstavnici Saveza doći do zgrade opštine Brus i da će tada „morati da podnese ostavku“.



„S obzirom na to da predsednik opštine Brus, Milutin Jeličić Jutka, nasilnik koji je seksualno uznemiravao nekoliko žena, još uvek nije podneo ostavku, zahtevamo da to učini najkasnije do srede u 15 časova. Ukoliko to ne uradi, najavljujemo mu da ćemo doći u četvrtak u zgradu opštine Brus i da će morati da podnese ostavku, bez obzira što se poziva na zaštitu Aleksandra Vučića“, navedeno je u saopštenju.

Savez za Srbiju je ocenio da „čovek koji je zlostavljao Mariju Lukić i još nekoliko žena, pretio im i pri tome se pozivao na zaštitu koju ima od Vučića, ne sme više ni dana biti na čelu jedne opštine u Srbiji“.

(Beta)