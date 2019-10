Savez za Srbiju: Izmeštanjem mosta u park Ušće menja se istorija Beograda

Predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke i predsedavajući Saveza za Srbiju za Beograd Danilo Bašić upozorio je danas na 75. godišnjicu od oslobodjenja Beograda u Drugom svetskom ratu, da se deo istorije grada menja najavljenim izmeštanjem Starog savskog mosta u park Ušće.

Bašić je novinarima ispred spomen-ploče u zgradi u kojoj je živeo učitelj Miladin Zarić koji je spasio Savski most od rušenja tokom oslobodjenja Beograda u Drugom svetskom ratu, kazao da su se okupili na tom mestu da bi simbolično skrenuli pažnju šta je istorija Beograda i da, kako je naveo, neko hoće da je promeni.

On je istakao da taj most, kao i Trg Republike, predstavljaju istoriju Beograda, a da su za most postojala razna idejna rešenja, kao što je izgradnja mosta blizanca. Bašić je naveo da aktuelna gradska vlast namerava da Stari savski most ukloni i postavi u parku Ušće, umesto da ga proširi i da taj most dobije neki novi značaj.

On je rekao da je to odlučeno na, kako je istakao, montiranoj anketi i dodao da nema ništa protiv da se nešto savremeno pravi u Beogradu, ali ne uz menjanje istorije grada.

Učitelj Miladin Zarić je u zoru 20. oktobra 1944. godine tokom operacije oslobadjanja Beograda u Drugom svetskom ratu, presekao žice detonatora i spasio od rušenja minirani Stari savski most.

