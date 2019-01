Seferi: Realniji je pad vlade, nego ukidanje taksi

BEOGRAD – Izjavu šefa kabineta Ramuša Haradinaja, Avnija Arifija, da bi vlada u Prištini mogla da privremeno suspenduje takse na srpsku robu, na ograničen period, tokom kojeg bi Beorgad i Priština radili na postizanju konačnog sporazuma, albanski novinar Idro Seferi vidi kao rezultat velikog pritiska međunarodne zajednice na Prištinu, koja ne može da kaže da će ukinuti takse, pa najavljuje suspenziju.

Seferi pojašnjava da se u političkim postupcima ne može reći otvoreno da se od nečega odustalo, već da neka mera može da se aktivira bilo kada, pa se tako spominje suspenzija, ali ocenjuje da za Ramuša Haradinaja postoje dve mogućnosti, za ukidanje taksi.

Jedna je da Priština dobije međunarodne garancije i punopravno članstvo u CEFTI, umesto dosadašnjeg UNMIK Kosovo, a druga, kako kaže, da padne vlada i dođe do vanrednih izbora.

„Realnije je da će da padne vlada, nego da će da se ukinu takse“, smatra Seferi koji ocenjuje da izbori možda ne bi značili direktno ukidanje taksi, ali bi takse verovatno bila glavna tema izborne kampanje

On smatra da odnosi Beograda i Prištine neće biti isti posle ovih taksi, ali ističe da bi bilo važno da trenutno stanje dovede do toga da se definiše šta je agenda pregovora Beograda i Prištine koji su počeli kao tehnički, a pretvorili se u statusno pitanje, idejama o razgraničenju, podeli, razmeni teritorija ili kako god neko zvao iz svog ugla.

Seferi ocenjuje da dosadašnji pregovori u Briselu nisu bili uspešni u ovom formatu, te da će bilo ko, ko nastavlja pregovore, bez neke jasne agende šta će se tu desiti, ići ponovo u nepoznatom pravcu, i da će se ponovo gubiti vreme u međusobnom takmičenju, ko je šta rekao i ko je šta zapravo implementirao, što nije u skladu sa krajnjim ciljem, a to je pomirenje Srba i Albanaca.

„A to pomirenje ne može da se desi bez jakog političkog konsenzusa međunarodne zajednice, ali i Beograda i Prištine“, ukazuje.

Upitan kako vidi najnovije istupe Hašima Tačija, koji tvrdi da je rešenje blizu, Seferi kaže da veruje da rešenje, u političkom smislu, nije daleko, možda za par godina, ali da ne veruje da će to biti brzo, jer i EU prolazi kroz izbore.

Seferi smatra da nije lako doći do finalnog rešenja, ako na kraju ne bude sveobuhvatnog sporazuma oko kojeg bi se saglasili svi akteri, do kojeg bi možda moglo da se dođe i na nekoj mirovnoj konferenciji.

Podvlači da dijalog nema alternativu i da mora da se dogodi – sada, za šest meseci ili za šest godina, jer u suprotnom idemo u beskrajne konflikte koji nikome neće omogućiti da ide napred.

„Ako nema dijaloga i ako ne bude rešenja, imaćemo samo sukobe. Neće doći do onih strašnih trenutaka iz prošlosti, ali će biti nekih sporadičnih incidenata, koji će nas stalno vraćati na ideju da nismo mirni u regionu“, zaključio je Seferi.

(Tanjug)