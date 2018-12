Sekulić: Potomcima nacista ne vraćamo imovinu

BEOGRAD – Sudovi su počeli da rehabilituju pripadnike uštaskog pokreta i ozloglašene S S Princ Eugen divizije, i država je posle odluke Upravnog suda, u obavezi da im vrati kuće i njive, ali Agencija za restituciju će se oglušiti o tu sudsku odluku, pišu današnje „Večernje novosti“,

Direktor agencije Strahinja Sekulić izjavio je za list da je ovakvih slučajeva sve više.

„Zakon decidirano kaže da imovina ne može biti vraćena pripadnicima stranih okupacionih snaga, a za nas su to i ustaše i članovi S S Princ Eugen divizije, bez obzira na to što su sudovi neke od njih rehabilitovali. Ukoliko Upravni sud smatra da nisu pripadnici okupacionih snaga, može da iskoristi svoja zakonska ovlašćenja i da im sam vrati imovinu. Mi to nećemo učiniti“, kaže Sekulić.

Po tumačenju Upravnog suda, ispada da je odlukom o rehabilitaciji proglašeno da ti ljudi nisu pripadali stranim okupacionim snagama, iako jesu. Zato po zakonu nemaju pravo na povraćaj, kaže Sekulić.

„Novosti“ dodaju da je zanimljivo i da se Državno pravobranilaštvo ne žali na ovakva rešenja o povraćaju, ali je zato na primer, uložilo žalbu na vraćanje sinagoge u Zemunu Jevrejskoj opštini.

(Tanjug)