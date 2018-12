Selaković: Đilas i Obradović promovišu nasilje nad ženama

BEOGRAD – Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković kaže da opozicija – Boško Obradović i Dragan Đilas, promovišu nasilje nad ženama kao jedan od vidova svog političkog delovanja i borbe.

On je rekao da na to ukazuje poslednje dešavanje i to što je glumac Sergej Trifunocvić predsednicu parlamenta nazvao „fuksom“.

„Kada je ona reagovala na to, i rekla da je taj čovek verovatno poludeo, onda se ne napada on koji je to rekao i tako uvredio sve građane Srbije, već se napada ona“, rekao je Selaković za TV Prva.

On je dodao da je sve to nastavak politike nasilja nad ženama od prebijanja novinarke, do pozivanja na silovanje premijerke.

„Sve to radi družina (Dragan)Đilas – (Boško)Obradiović, koji su spremni da promovišu nasilje nad ženama kao jedan od vidova svog političkog delovanja i borbe. Koji su spremni da pozivaju na slične stvari na ulicama Beograda“, zaključio je on.

(Tanjug)