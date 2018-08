Selaković o KiM: Najkompleksniji problem, nemamo šta da čekamo

BEOGRAD – Pitanje Kosova i Metohije je najvažniji i najkompleksniji problem, više ne sme da se čeka, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić zalaže se za rešenje kojim će se izbeći rat u buducnosti, istakao je danas generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković.

Prošla su vremena kada je vreme radilo u korist Srbije, upozorava on.

„Šta da cekamo, hoćemo li da čekamo da u situaciji u kojoj zabijamo glavu u pesak ugrozimo i ekonomiju i nova radna mesta, a smanjili smo za pola nezaposlenost koju su nam ostavili oni koji su čekali, koji su čekali da nas vreme koje protiče uništava, da nas bude sve manje i manje. Hoćemo li da čekamo da zato sto ne želimo odgovorno da se bavimo svojom zemljom na odgovoran način na koji to Vučić radi, da čekamo da nas ima sve manje i da govorimo da vreme radi za nas. Prošla su vremena kada je vreme radilo za nas“, istakao je Selaković za RTS.

On je podsetio da nije prvi put da Vučić govori o razgraničenju kao opciji za rešenje kosovskog pitanja te da je i nekadašni predsednik SFRJ Dobrica Ćosić.

„On je bio predsednik SFRJ pre 26 godina. Ako se on čak i pre toga zalagao za tako nešto, to samo govori da je ovaj problem kompleksan i ozbiljan, a nismo uspeli da ga rešavamo na druge načine kad smo bili mnogo jači i kada su naše pozicije bile mnogo bolje“, istakao je Selaković.

Prema njegovim rečima, po pitanju naše južne pokrajine postoji „provizorija“ u kojoj jedan deo sveta gleda na to pitanje na jedan, a drugi deo na potpuno drugi način.

Nemamo naše organe javne bezbednosti, vlasti odbrane na toj teritoriji, što je osnovni element svereniteta jedne države i imao gotovo 95 posto stanovnika koji neće da žive u Srbiji, naveo je on.

„U takvoj situaciji u kojoj su nam ostavili 2008. nezavinsno Kosovo, 2009. rešavanje problema pomerili iz UN u instiitucije EU, 2010. dobili potvrdu legitimiteta proglašenja nezavisnosti od strane Međunarodnog suda pravde. U tim zaista nemogućim uslovima, ocekuje se od Srbije, ali pre svega od predsednika Vučića da se ne ugrozi nasa ekonomija nase investicije i prenzije i plate, ja vas pitam kako“, rekao je Selaković.

On je naglasio da Srbija ima hrabrog čoveka za predsednika pre svega jer, prema njegovim rečima, postoji 95 odsto šanse da rešenja za Kosovo neće biti, a Vučić sa preostalih pet odsto izlazi spreman da se do istog dođe.

Komentarišući reagovanje Britanije i Nemačke na Vučićevu izjavu, koje su istakle da se protive opciji razgraničenja, Selaković je naglasio da ne treba zaboraviti za šta se te države zalažu.

„Oni hoce nezavisno Kosovo. A njihov problem je sa Vučićem zato što on to nece da prihvati i što neće da kaže Kosovo je nezavisno u ovim granicama u kojima nam to namećete. A pritom se on i bori da svako dobije više. Od SPC do svakog našeg čoveka da li zivi u Štrpcu, Klokotu, Ranlovu, Gračanici ili Metohiji“, rekao je on.

Podsetio je da je prošle godine u Srbiji u 96 opština bio od 80 do 100 odsto veći broj umrlih od rođenih.

„Mi smo opciju čekanja proverili u poslednjih 19 godina i toliko čekamo da nam neko drugi donese resenje.Predsednik Vučić se zalaze za resenje koje izbegava svaki rat u budućnosti. Da nam sačuva obraz, dostojanstvo, da odgovori svakome hrabro, poturi sebe, a ne zyrtvuje našu decu, to je njegova politika“, rekao je Selaković.

Kada je reč o administraciji američkog predsednika Donalda Trampa, i njenoj podršci donošenju rešenja za južnu srpsku pokrajinu, navodi da stvari nisu iste kao što su nekada bile:

„Molim svakoga da se doro preispita i dobro shvati našu poziciju. Bili smo nekada u mogo jačoj moćnijoj, povoljnijoj situaciji, nismo uspevali da rešavamo probleme na odgovarajući način, a za predeset godina ne mogu ni da zamislim.“

Na pitanje šta je njegov odgovor onima koji se zalažu za opciju čekanja pozivajući se na podršku Rusije i Kine u nepriznavanju nezavisnosti Kosova, Selaković ističe da njihovu poziciju ne razume.

„Šta da čekamo, da 93 odsto populacije KiM prihvati situaciju u kojoj će im reći neko posle 50 godina Kosovo je Srbija, a da oni sede skrštenih ruku i kažu u redu. Nemojte da smo naivni. Imamo ozbiljan problem. Treba da pokušamo da ga rešimo“, istakao je on i dodao da je Kosovo pitanje koje se resava svakoga dana.

(Tanjug)