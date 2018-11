Selaković: Ozbiljni i teški trenuci za sve nas

BEOGRAD – Srbija se ponaša odgovorno, Srbija ima ozbiljno, odgovorno mudro rukovodstvo, a građani moraju da znaju da je situacija izuzetno teška, izjavio je danas generalni sekretar Predsedništva Srbije Nikola Selaković.

Upitan da li je moguće da dođe do rata, nakon što je Priština uvela takse od 100 odsto na robu iz Srbije, Selaković je rekao da se nada da do toga neće doći, ali da je ovo najteža situacija do sada.

„Ne daj bože, ali situacija nije nimalo jednostavna. Ovo je možda najteža situacija do sada“, rekao je Selčaković za javni servis.

Selaković je rekao da će Srbija zaštititi Srbe na Kosovu ponasajući se odgovorno i vodeći ozbiljnu i odgovornu politiku, kakvu je i do sada vodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Ne postoji ni jedan drugi način, ne smemo da nasedamo na provokacije, moramo da budemo svesni da je ovo igra živaca, ovo je hod po tankoj liniji i sve što se radi prethodnih dana, a naročito od jutros radi se sa ciljem da se isprovocira naša nesmotrena i nepažljiva reakcija jer bi istog momenta bila iskorišćena kao povod za neke mere prema nama“, rekao je Selaković.

On je kazao da je Kfor izgubio kredibilitet, kao i da je upad specijalnih jedinica Rosu u Severnu Mitrovicu napravljen kako bi se u senku bacilo uvođenje taksi.

„Ovde je važna obazrivost svih nas koji jesmo na čelu države od predsednika pa naniže. Ovo nisu nimalo laki, već ozbiljni trenuci, teški za čitav naš narod na KIM i za celu Srbijui u skladu sa tim moramo i mi da se ponašamo obazrivo i vrlo odgovorno.

Govoreći o upadu jedinica koje su navodno imale za cilj hapšenje osoba povezanih sa ubistvom Olivera Ivanovića, Selaković je rekao da i istražni organi Srbije sve vreme sprovode istražne radnje, da znaju šta se dešava, prate svaki papir, svaku izjavu i ne bave se onim čime se bave privremeni organi u Prištini, a to je da saslušavaju Radu Trajković ili Sašu Jankovića.

„U tim izjavama i papirima odgovorno tvrdim nema ničeg i mi bi smo bili presrećni da nam dostave dokaze i svaki dokument da se otkriju ubice Olivera Ivanovića. Ovde je očigledno želja da dođe do zamene teza da se zamagli ono što je suština, a ona je u rečima Ramuša Haradinaja koje je pročitao sa jednog papira, a znamo šta tu piše i ko mu je dao taj papir, a to je da se povećava taksa i uvodi neka vrsta ucenjivačke kaznene mere prema Srbiji dokle god Srbija ne prizna nezavisnost Kosova.

Upitan da li ima informaciju da li se traga za Milanom Radojičićem, Selaković je podsetio na sve akcije pripadnika Rosu na severu Kosova u poslednje dve godine i iskao da su one sve učestalije.

„Konačni cilj toga je zastrašivanje i uterivanje straha u kosti Srbima n KIM. Kakav je to način da sprovodite istražne radnje pre zore, u ranim jutarnjim časovima? Dolazite navodno da uhapsite koga? Čelnike Srpske liste. U ranim jutarnjim časovima pod izgovorom sprovodite sprovođenje istražnih radnji, 11 meseci nakon ubistva“, rekao je Selaković.

Govoreći o ponašanju EU i međunarodne zajednice, on je rekao da Srbija dobija ne jednu već više poruka i da one nisu jasne, a to je objasnio time što su prvog dana stigle vrlo jasne poruke od Mogerini i Hana da se traži povlačenje mera, juče potpuno drugačija izjavu koja se prenosi preko portparola EK, a danas ćute.

Selaković je rekao i da želi da skrene pažnju svima na nešto vrlo zanimljivo, a to je da je Hašim Tači bio juče najednoj večeri ili ručku kod britanskog ambasadora nakon čega je rekao da je tu bio „uživanja radi“ i da se osećao „lagodno i lepo“.

„Sa jedne strane imate nastup Velike Britanije, Amerikanci ćute i nema više demarša Nemaca i Francuza. Nemate jednu poruku, a sa druge strane imate upad Rosu koji nam pruičaju jednu priču. Ova hapšenja i upad su napravljeni sa ciljem da se cela priča oko uvođenaja taksi na srpske proizviode baci u senku“, rekao je Selaković.

