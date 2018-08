Selaković: Vučić brine o Srbiji, a ne kao Đilas i neki iz SNS

BEOGRAD – Nije Aleksandar Vučić prvi put meta opozicije koja bi da se sa njim nasilno obračunava, niti se prvi put dešava da ministri i funkcioneri SNS to ćutke gledaju, kaže Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Srbije, dodajući da je Vučić navikao da poturi i svoja leđa i glavu.

Na pitanje „Srpskog telegrafa“ da li ga je iznenadilo ćutanje funkcionera SNS na prozivke i pretnje pučem, Selaković kaže da ovo nije prvi put da se kao stranka suočavaju sa ovakvom situacijom.

„U jednom trenutku počelo je da se podrazumeva kao normalno da predsednik poturi svoju glavu i leđa, sve se svali na njega i sve onda prođe. Bojim se da ovog puta niko sebi ne sme da dozvoli takav luksuz“, kaže Selaković.

Povodom poziva lidera Dveri Boška Obradovića na puč, Selaković kaže da iza njegove politike očigledno neće da stane dovoljan broj građana da bi mogao da je sprovodi.

„Bacanjem takvih medijskih bombi, kada to ne odgovara nikome nego samo srpskim neprijateljima, kvazipatriota Boško Obradović pokušava da javnosti skrene pažnju na sebe“, rekao je Selaković.

Upitan da li su oni koji pozivaju na nasilje zaista spremni da posegnu za oružjem, Selaković kaže da neće da kaže da u to ne sumnja, ali da ono u šta ne sumnja jeste da je Srbija ozbiljna država koja ima svoje organe bezbednosti i da se o takvim stvarima vodi računa.

Prema njegovim rečima, simptomatično je to što ustaju protiv Vučića baš kada on želi da reši goruće pitanje na najmanje bolan, a na najrazumniji način.

„Njegov apel da se to pitanje reši ujedinilo je one koji su bili nespojivi, Đilasa, Jeremića, Obradovića i raznorazne političke Liliputance, ali i nevladine organizacije predvođene Natašom Kandić i Sonjom Biserko, pojedine krugove izolovane u okvirima naše Crkve, kao i one na KiM koji su svoju takozvanu brigu dosad pokazali krunjenjem i nestajanjem srpskog korpusa na KiM“, istakao je on.

Na pitanje da li je realno očekivati da se podelom reši problem Kosova, Selaković kaže da su šanse da se dođe do rešenja izuzetno male.

„Jezikom brojki, to je negde oko pet odsto. Čak 95 odsto su šanse da do tog rešenja ne dođe“, naveo je on.

Predsednik je, dodaje, pokazao hrabrost i time što je izašao sa rešenjem i spremnošću da dođe do rešenja. Ta želja i taj predlog da se do tog rešenja dođe proizašao je iz mnogobrojnih činjenica, spleta okolnosti, sumiranja svega što smo u prošlosti radili, ističe Selaković.

Povodom navoda da Vučić hoće da se povuče, Selaković kaže da, poznajući ga, tako nešto njemu nije strano.

„Ne u smislu bega od odgovornosti jer oni nije čovek koji beži od odgovornosti i bojišta. Moram da shvatimo da posle više decenija imamo čoveka koji podržava narod, da taj čovek pravi dobre rezultate. Napokon, imamo jednu politiku koja nije jalova“, ističe on.

Kao kaže, Vučić je dokaz da bez ozbiljne žrtve nema ni velikog uspeha.

„Za razliku od nekih koje sam pomenuo, za njega politika ne znači čuvati svoju zadnjicu već braniti svoj narod i državu. Zato je predsednik koji ima ozbiljne rezultat“, zaključio je Selaković.

(Tanjug)