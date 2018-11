Server: Poruke SAD ne znače ništa, zna se granica Kosova

To što su američki državni sekretar Majk Pompeo i savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džon Bolton pozvali Srbiju i Kosovo da postignu dogovor i u razgovoru sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem ocenili da je „vreme za to“, ne znači da je dogovor blizu, ocenio je profesor Univerziteta Džons Hopkins u Vašingtonu Danijel Server.

„Nije loše da pozivaju na postizanje dogovora, ali ne vidim da je ovaj momenat nešto posebno i smatram da pozivanje na postizanje brzog rešenja može biti kontraproduktivno… Samo to što kažu da ’dogovor treba postići što pre‘, ne znači da će se to i desiti. I ne deluje mi ubedljivo. Nadam se da iza tih reči ima i neke suštine… Obe strane treba da sednu i reše otvorena pitanja, ali ne vidim nikakve pokazatelje da se to sada dešava“, kazao je Server za „Glas Amerike“.

Profesor na Džons Hopkinsu izneo je i tvrdnju da je „Tačijeva nova ideja o ’definisanju granica‘ bolja od ideje o ’korekciji‘ ili etničkoj podeli“, a predložio je i „demarkaciju granice“.

„Zna se gde je granica Kosova. Ključno pitanje neće biti njeno određivanje, već njena demarkacija. Naravno, kada se radi demarkacija, uvek se mora računati na manje korekcije, jer ne može granica da prolazi kroz nečiju dnevnu sobu. Recimo, Makedonija i Kosovo su to uradili i bilo je uspešno i dve zemlje su poboljšale odnose“, rekao je Server.

On je ocenio da „Kosovo i Srbija nisu bliže dogovoru, između ostalog i zbog carina koje je Priština uvela na srpsku robu i hapšenja osumnjičenih za umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića“.

Naglasio je da je „za dalje razgovore ključna politička volja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsednika Hašima Tačija“, a da „dijalog ne mora nužno da se vodi u Briselu“.

„Ako lideri imaju političku volju, ima mnogo mesta na kojima mogu da se sastanu. U Briselu, pa i bez medija, i u Vašingtonu ima nekoliko ’Starbaks‘ lokala u kojima mogu da sednu i da se dogovore. Mislim da obojica predsednika imaju jako dobre razloge za dogovor. Srbiji ova situacija škodi kada je reč o članstvu u EU, a takođe sputava Kosovo na putu ka EU. Mislim da će pritisak na dvojicu lidera biti veliki, ali ako imaju političku volju da se sastanu — mesto nije problem. Evo, mogu i u mojoj kancelariji ako žele“, zaključio je Server.

(Tanjug)