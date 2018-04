Šešelj: Miting u Hrtkovcima biće održan

Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj ocenio je danas da policija nema nikakvog osnova da zabrani najavljeni miting radikala 6. maja u Hrtkovcima i dodao da je skup uredno prijavljen i da će biti održan.

„Skup je uredno prijavljen, imaćemo redarsku službu i to će biti miran politički skup. Djurdjevdanski radikalski uranak… Kao što je miran skup bio i 1992. godine, ni tada nije bilo incidenata. Nema razloga za zabranu“, rekao je Šešelj na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije na pitanje kako komentariše zahteve da se zabrani skup koji je zakazan na 26. godišnjicu mitinga nakon kojeg je isledilo iseljavanje Hrvata iz tog vojvodjanskog sela, za šta je on osudjen na deset godina zatvora u Hagu.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje da mu nakon te presude oduzmu mandat u republičkom parlamentu, Šešelj je rekao da ne vidi razlog za to, s obzirom da je on tu kaznu već odslužio i da se to na njega ne odnosi.

On je rekao da ostaje da se vidi da li će protiv njega biti vodjen postupak za gaženje hrvatske zastava ispred Skupštine Srbije i vredjanja hrvatske delegacije, zbog koje je i prekinuta zvanična poseta, ali da on veruje da sve srpske patriote i časni Srbi podržavaju ono što su uradili on i Filip Stojanović iz SRS.

Šešelj je novinarima detaljno opisao tok incidenta rekavši da je pokušao da iscepa zastavu ispred skupštine ali da mu to nije uspelo, pa je onda bacio zastavu na zemlju i temeljno izgazio.

Lider SRS je bio iznenadjen pitanjima da li se to zaista dogodilo, i kao potencijalne svedoke naveo pet ili šest radnika obezbedjenja koji su pokušali da ga spreče, zatim članove hrvatske delegacije koji su morali da čuju njegove uvrede, a takodje je novinare uputio da od policije zatraže snimak sigurnosne kamere.

„Pet-šest stražara je reagovalo. Videlo je, otimali su zastavu iz naših ruku, rvali se sa nama. Članovi delegacije su čuli kada sam im opsovao majku ustašku. Čuo je i onaj Srbin medju njima. Pa, čemu onda ova galama ako smo sve izmislili? Bilo bi izvanredno da smo izmislili a budale nasele, ali nismo… Zašto su se onda vratili u Zagreb, samo zbog našeg saopštenja? Neverovatno mi je da sumnjate da se desilo, ali efekat je solidan sve i da nije bilo ništa“, rekao je Šešelj.

On je dodao da je iznenadjen što se nakon njegovog postupka „digla kuka i motika“ i što su reagovali i predsednik i premijerka i predsednica Skupštine.

„Kaže predsednik da se ne može izvrgavati ruglu zastava nijedne suverene zemlje. E, može! Jer je pod tom zastavom sprovedena agresija na Republiku Srpsku Krajinu i proterano je 200.000 Srba a ko zna koliko pobijeno. I toj zastavi se ne može odavati poštovanje. Zato ćemo je i dalje pljuvati, gaziti i paliti jer je to zastava hrvatske ustaške države“, rekao je Šešelj.

Šešelj je, takodje, negirao tvrdnje premijerke da je taj incident poremetio dinamiku odnosa Srbije i Hrvatske i ocenio da ti odnosi odavno nisu bili dinamičniji nego što su sada.

„Mi nećemo priznati hrvatsku ustašku zastavu dok traje okupacija RSK. I da bog da nam se desnica ruka osušila ako ikada zaboravimo Krajinu. Tu smo zakletvu položili na grobu Ranka Vujića, predsednika SRS za Krajinu. Ali, tu zakletvu su položili i bivši srpski radikali, koji su tada bili sa nama, i neka vode računa“, rekao je Šešelj.

On je negirao da su Hrvati proterivani iz Srbije za vreme rata i dodao da je bilo slučajeva da su ljudi razmenjivali kuće i stanove sa Srbima iz Hrvatske, ali da su Hrvati tu redovno bolje prolazili.

