Šešelj: Održaćemo skup u Hrtkovcima uprkos najavama da će biti zabranjen

Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj najavio je danas da će SRS održati planirani miting 6. maja u sremskom selu Hrtkovci, uprkos najavama da policija neće dozvoliti održavanje tog skupa.

„Čuli smo informaciju da policija miting neće dozvoliti. Policija ništa ne dozvoljava, jer su mitinzi slobodna stvar gradjana i mitinzi samo mogu biti zabranjeni pod izvesnim uslovima. S obzirom da na mitinzima SRS nikada nije bilo incidenata, ugrožavanja ljudi i imovine i nikada nisu bili rušilački, nema razloga za zabranu“, rekao je Šešelj na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

On je rekao da nema problem sa tim ako neko drugi želi da održi kontramiting, ali da je na policiji da tim ljudima kaže da su radikali već zakazali miting za 11 časova i da oni mogu da se okupe popodne ili neki drugi dan.

„Naše pravo da održavamo javne skupove niko ne sme da osporava. Zato smo odlučili da u svakoj varijanti 6. maja idemo u Hrtkovce. Molimo Boga da bude lepo vreme, da nas ne ometa kiša i da ne bude blata. Mada, kažu ljudi da su majske kiše božija blagodet, ali makar da ne pada oko 11 sati“, rekao je Šešelj i dodao da će SRS sama obezbedjvati skup i da će njeni predstavnici imati propisanu žutu odeću.

Šešelj je dodao da će predstavnici SRS svakako otići 6. maja u Hrtkovce a da će u slučaju da policija pokuša da spreči skup krenuti u šetnju po tom selu.

„Ako nas policija napadne, mi ćemo odmah sesti na zemlju. To je stara naša taktika jer onda i policija ne tuče. Ako skup bude zabranjen, neće biti ozvučenja i bine, jer to mogu da spreče, ali da nas spreče da šetamo – to malo teže! A ako blokiraju ulaz u Hrtkovce, pa mi smo se i ranije pokazali da smo snalažljivi“, rekao je Šešelj.

On je dodao da SRS nije dobila odluku o zabrani skupa od policije već da postoji samo izjava ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Dodao je i da će se, u slučaju da pisana odluka stigne u stranku, ona žaliti u upravnom sporu.

„Ako i bude zabranjen skup, mi idemo tamo. Umesto mitinga, mi ćemo se razmileti po Hrtkovcima do mile volje. Čist vazduh… miris poljskog cveća ćemo udisati… Nismo baš razmišljali o roštilju“, rekao je Šešelj i dodao da ga ne zanima šta bi to okupljanje radikala u Hrtkovcima moglo da „izazove u bolesnim mozgovima“.

Šešelj je naveo da se SRS za taj skup odlučila jer je on protivpravno osudjen za nešto što se nije desilo u Hrtkovcima i pozvao sve koji misle drugačije da pokažu makar jedan primer Hrvata koji je nasilno iseljen iz tog mesta i koji je, kasnije, sudski osporavao dogovorenu razmenu imovine sa Srbima iz Hrvatske.

„U čemu je onda problem? U mom govoru? Pa taj govor nije imao konkretnog efekta. On može biti govor mržnje ali ne i zločin protiv čovečnosti. To su dve stvari kosmičke udaljenosti… Što bih vraćao poslanički mandat, nisam valjda poludeo? Nije dobro protumačen zakon, jer se to (vraćanje mandata) odnosi na onoga ko je tek osudjen pa treba da ide a ne neko ko je pre 100 godina odležao pa ga naknadno osudili da to pokriju i spreče ga da traži odštetu“, rekao je Šešelj.

(Beta)