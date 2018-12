Šešelj: Tražiti sednicu SB UN, ići sa ozbiljnijim merama

BEOGRAD – Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izjavio je danas da bi trebalo odmah zatražiti sednicu Saveta bezbednosti UN povodom situacije na Kosovu i Metohiji i da „treba ići sa mnogo ozbiljnijim merama“.

„Još kad se zahuktala kriza rekao sam da treba odmah tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti i vraćanje celog procesa na taj nivo. UN bi onda bile u neprijatnoj situaciji da se bar izjasne o tome“, rekao je Šešelj za Tv Pink.

On je dodao da treba ići sa mnogo ozbiljnijim merama.

Šešelj je mišljenja da bi trebalo zatražiti od Kine i Rusije da odrede kontigente za učešće u Kforu, jer trenutne snage tog tela nisu dovoljne.

„Ako bi Rusija i Kina odredile kontigente za učešće u Kforu, najočiglednije bi bilo da oni uđu prvo u severni deo Kosova da održavaju red i mir i omoguće preko administrativne linije da se stanovništvo normalno snabdeva namirnicama. To bi bio veoma opravda zadatak, a teško je da Rusija i Kina to odbiju…Ja bih napravio taj potez i on bi verovatno uzmemirio Amerikance, Nemce i Francuze“, rekao je lider radikala.

Šešelj je rekao da bi Priština onda morala da pre dolaska Rusa i Kineza ukine takse kako bi se omogućio slobodan protok robe i ljudi.

On je ukazao i da je važno da Srbi ostanu jedinstveni.

(Tanjug)