Šešelj: Vreme je da Skota i Mihajlovićevu „razduže“ funkcija

BEOGRAD – Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da se ambasador SAD Kajl Skot u Srbiji ponaša raskalašno, ali dodaje da kao veći problem vidi to što potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović nije reagovala kada je on rekao da je Kosovo država.

Šešelj je ocenio da je zbog svega što čine došlo vreme da Skot i Mihjalovićeva budu razrešeni funkcija koje obavljaju.

„Ambasador Skot ponaša se ‘raskalašno’ otkad je došao u Srbiju i kao da je šef ove države“, rekao je Šešelj na TV Pink komentarišući izjavu ambasadora da je Kosovo suverena država , a koju je izneo u prisustvu Mihajlovićeve.

On kaže da nije probme šta je Skot rekao, već što je izostala reakcija ministarke.

„Treba je razdužiti iz Vlade, ona je strani špijun u Vladi“, rekao je Šešelj i dodao da Mihajlovićeva u Vladi samo pravi štetu zbog čega je „vreme da se otera“.

Dodao je da do kraja godine očekuje smenu Skota i naveo da je on bio „protivnička strana“, te da je u izbornoj noći u prestoničkom hotelu okupio „sav beogradski šljam i ološ“.

Šešelj je rekao i da očekuje da se nastavi podrška koju je američka administracija najavila po pitanju rešenja za Kosovo.

Komentarišući izjavu člana Predsedništva BiH Željka Komšića da je za njega Kosovo nezavisna država, Šešelj je ocenio da njegova reč nema nikakvu težinu dodajući da su Komšića izabrali muslimani kako bi do kraja ponizili Hrvate.

Srbi u ovom slučaju, dodao je, moraju podržati Hrvate koji su principijelno u pravu.

Za izborni rezultat Dodika rekao je da je rezultat podrške predsednika Rusije, ali i Vučiha, dodajući: „I ja sam ga podržao, jer je on najbolji izbor za Republiku Srpsku. On je sada neprikosnoven, samo preti opasnost da ga ubiju. Zato treba da insistira da mu kancelarija bude u Istočnom Sarajevu“.

(Tanjug)