Šešelj: Zahtev za zabranu SRS je glupost, vredjao sam Mariniku Tepić ali manje nego ona mene

Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj ocenio je danas da je zahtev poslanice Nove stranke Marinike Tepić za zabranu SRS glupost i potvrdio da joj je izrekao uvrede ali samo kao odgovor na njeno vredjanje.

„Glupost je to što je tražila zabranu SRS, to je bez osnova. Ona je mene vredjala i ja sam uzvratio na uvredu. Ali ona je prva mene vredjala, pa tek ja nju. I njena uvreda je bila mnogo jača nego moja, jer ja stvarno mislim da nema veće uvrede nego kada kažete da je neko ratni zločinac, a nije. Sve uvrede kojima sam ja uzvratio su mnogo blaže“, rekao je Šešelj na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

On je odbio da ponovi šta je rekao Mariniki Tepić, jer se nalazi u društvu dama, ali je rekao da je tu komunikaciju snimao poslanik Demokratske stranke Radoslav Milojičić i pozvao ga da objavi taj snimak.

Poslanica Nove stranke Marinika Tepić upitala je ranije danas republičku javnu tužiteljku Zagorku Dolovac da li će pokrenuti inicijativu za ukidanje SRS, što su radikali iz poslaničkih klupa propratili uvredama i psovkama upućenim toj poslanici. Poslanik DS Milojičić pitao je potom predsedavajućeg da li je moguće da nije hteo da reaguje na najgnusnije uvrede i pretnje koje su poslanici SRS izgovorili Tepićevoj.

Šešelj je potvrdio da je lokalnom odboru SRS stiglo rešenje policije iz Sremske Mitrovice u kojem se navodi da se zabranjuje javno okupljanje te stranke u Hrtkovcima, ali je lider radikala ponovio da će oni, uprkos tome, pokušati da održe miting u nedelju, 6. maja u 11 časova jer smatraju da nema osnova za zabranu.

On je naveo da su radikali podneli i žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i da su to obrazložili time da na njihovim ranijim skupovima nije bilo incidenata, da nije dolazilo do povredjivanja gradjana i da nikada učesnici tih skupova nisu stvarali materijalnu štetu.

Lider radikala je dodao da druge organizacije mogu svoj skup da održe popodne ili uveče istog dana, ili da se okupe narednog dana, ali da najavljeni kontramiting ne može da bude osnova za zabranu okupljanja simpatizerima SRS.

„Sada je predstavnik DS rekao da oni u Hrtkovcima i neće držati nikakav skup nego da će doći da štite one koje smatraju ugroženim. Neka se slobodno rasporede ispred kuća onih koje smatraju ugroženima, neće izmedju nas biti nikakvog dodira… Mi ćemo održati skup na livadi ispred Doma kulture i gotovo. Pravi se drama oko nečega što ne može da bude drama“, rekao je Šešelj i dodao da i Radoslav Milojičić i (lider LSV) Nenad Čanak slobodno mogu da dodju u Hrtkovce i da im neće pretiti nikakva opasnost.

Šešelj je ponovio da, ukoliko policija pokuša da ih spreči da dodju u Hrtkovce, radikali neće praviti incidente a da će u slučaju napada policije odgovoriti tako što će sesti na ulicu.

„Mi nećemo jurišati na kordon, nećemo incident. Ali želimo da održimo skup jer je to naše ustavno pravo. Policija neće imati razloga da primeni silu protiv nas. A ako je primene, moja komanda će biti da svi sednu. Kod nas je sve jasno. Čisto! I zato je bolje da MUP prihvati našu žalbu i omogući nam mirno održavanje skupa. Jer mi nikoga nećemo tražiti po kućama. Tog dana nećemo tražiti ni Čanka“, rekao je Šešelj.

(Beta)